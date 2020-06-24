2020-06-24T16:45:43+03:00
Звезды

Кристину Асмус затравили из-за развода с Гариком Харламовым

Актриса обратилась к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристине Асмус не привыкать отбиваться от хейтеровКристине Асмус не привыкать отбиваться от хейтеровФото: Михаил ФРОЛОВ
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После того, как Кристина Асмус и Гарик Харламов одновременно в своих блогах объявили о разводе, поклонники атаковали аккаунты звезд. Одни сочувствуют артистам, другие усмотрели в их словах желание попиариться. Третьи строят конспирологические теории о том, что заявление о расставании сделано в рамках скандального шоу Comment Out. И это на фоне официальных заявлений адвоката Анатолия Кучерены о том, что бракоразводный процесс запущен. А четвертые стали оскорблять и обвинять в разрыве Кристину, набросившись на нее с упреками.

Кристине Асмус не привыкать отбиваться от хейтеров. После выходы на экраны фильма "Текст" актриса столкнулась с чудовищной травлей. Дошло до того, что в ее адрес посыпались реальные угрозы расправы. И вот теперь, сообщив о разводе с Гариком Хармовым, артистку накрыла новая волна хейта.

"Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова «Текст», хайп, бумеранг, Янковский , «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство». Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод. Не буду отбирать у вас микрофон. Занимайтесь творчеством, комменты открыты", - обратилась к злопыхателям звезда, чем еще больше разозлила завистников.

Публика жалеет Гарика и готова чуть ли не линчевать Кристину, обвиняя ее во всех смертных грехах. Впрочем, достается и Харламову. В его аккаунте - свои бои местного значения. Шоумен отбивается от сплетников в свойственной ему манере - с шутками и прибаутками, чем несказанно веселит фолловеров.

asmuskristinaasmuskristina
Занимайтесь творчеством, комменты открыты
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"Ну понеслась... Зачем эти идиотские вбросы?.. Я бы прошел мимо этого бреда, но вы же манипулируете людьми подобным образом... Не знаю, кто такой Леня (видимо царь Леонид из Спарты) и с каким Харлой он переписывался, но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане!", - ответил на все слухи и домыслы резидент Comedy Club.

На помощь артисту, к слову, пришла Лариса Гузеева. "Гузееву надо было смотреть!", - написала Лариса Андреевна, отреагировав на известие о расставании артистов.

К слову, юморист последнее время только и делал, что троллил Ларису Андреевну. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!" набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом сначала не были знакомы. "Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Гузеева на почин шоумена. Но потом они подружились, актриса часто оставляет комментарии в блоге Гарика.

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в блогах. Супруги прожили вместе восемь лет. Они заявили, что ни скандальный фильм "Текст", ни пандемия не являются причинами их развода. Свою дочь они будут воспитывать вместе.

Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

ИСТОЧНИК KP.RU

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