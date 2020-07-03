Депутат Бундестага: Щели урн для голосования были настолько узкими, что вряд ли можно опустить сразу несколько бюллетеней

Референдум по Конституционной реформе прошёл в России в почти экстремальных условиях — коронавирус, закрытые границы, жара за 30 градусов в некоторых регионах. Из-за «ковид-блокады» в Россию смогли приехать далеко не все международные эксперты для слежения за плебисцитом. Одним из самых статусных среди них стал депутат Бундестага Штефан Койтер (от партии «Альтернатива для Германии»).

Вместе с другими зарубежными гостями он посетил 34 российских избирательных участка на территории Москвы и Крыма, а также штаб наблюдения за голосованием при Общественной палате РФ. А потом поделился с «КП» отчётом о поездке. Приводим самое интересное.

«Мы все четверо [из группы международных экспертов, куда входил Койтер — ред.] были впечатлены прозрачностью и профессиональным уровнем организации голосования, которые превзошли все наши ожидания».

«Мы могли спонтанно и произвольно посещать те участки, какие хотели. При входе на них проверялась температура людей, велась проверка, у всех ли надеты медмаски и одноразовые перчатки. Маски и дезинфекторы при необходимости предлагались бесплатно».

«Списки голосующих везде велись надлежащим образом, каждый избиратель мог проголосовать только один раз… Прозрачные или полупрозрачные урны для голосования были закрытыми и опечатанными, они имели настолько узкие щели, что я не думаю, что туда можно было бы опустить несколько бюллетеней зараз».

Также эксперт отмечает, что не было «голосования по почте»: для многих западных стран это больная тема, ведь при таком волеизъявлении возможны фальсификации на любом этапе.

«Я много раз спрашивал голосующих, — продолжает депутат Бундестага, — не заметили ли они каких-либо недостатков в проведении голосования. Все 17 человек, опрошенных мною, отрицали это. Я спрашивал также, известно ли им о фактах отказа кому-либо в доступе на участок или попытке проголосовать. Это также отрицалось».

«27 июня я посетил штаб наблюдения за голосованием при Общественной палате РФ, где ознакомился с контролем данных с видеокамер на участках для голосования… Меня заверили, что все видеоданные записаны с целью хранения до тех пор, пока не будет окончательно установлен результат голосования», — подводит итог Штефан Койтер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788495" frameborder="0"></iframe> ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.

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