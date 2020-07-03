2020-07-03T20:45:32+03:00
Спорт

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о деньгах в футболе: «Украл – ушёл - богатый человек»

Дмитрий Селюк пообещал доказать мошенничество экс-гендиректора «Локомотива»
Денис Акинин
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Селюк рассказал про огромную коррупционную схему российского футболаСелюк рассказал про огромную коррупционную схему российского футболаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На этой неделе Российский Футбольный Союз опубликовал несколько любопытных данных по ключевым финансовым показателям клубов и выплатам посредникам за 2019-й год. Безусловно, это шаг в сторону прозрачности и открытости. Но некоторые данные требуют расшифровки и осмысления.Теперь общественность знает, что общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в 2019 году составила - 80 915 214,00 рублей (только официальные данные). Ниже вознаграждения агентам и посредникам восьми клубов Тинькофф РПЛ:

1. АО "ФК "Зенит" - 8.825.281,00 евро, 9.500.000,00 рублей.

2. АО "ПФК "ЦСКА" - 4.233.299,00 евро.

3. АО "ФК "Спартак-Москва" - 11.685.950,00 евро.

4. АО ФК "Ростов" - 2.533.000,00 евро, 77.000,00 долларов США

5. ООО "ФК "Краснодар" - 3.567.607,58 евро.

6. АО "ФК "Локомотив" - 63.212.425,00 рублей.

7. АО ФК "Динамо-Москва" - 10.200.000,00 рублей.

8. ЗАО ПФК "Крылья Советов" - 235.000,00 евро.

Много это или мало? За разъяснениями «Комсомольская правда» обратилась к одному из самых известных и ярких российских агентов Дмитрию Селюку. В итоге, разговор получился не столько про агентов: Селюк рассказал про огромную коррупционную схему российского футбола. «Локомотиву» и его бывшему генеральному директору Илье Геркусу досталось больше всего.

Об агентах, агентской деятельности и приближённости агентов к клубам

«Эти цифры отображают трансферную деятельность каждого клуба, просто в каждом клубе она ведётся по-разному. По правилам ФИФА максимальная выплата посреднику - до 15%. В зависимости от суммы: одно дело когда переход оценивается в 500 тысяч, другое - 20 миллионов, - рассказал Селюк.

Чтоб было понятно людям: есть сумма, которая передана посредникам, умножаете её на десять - это будет сумма, которая потрачена на трансферы. 10% должно быть или от суммы трансфера, или от суммы зарплаты футболиста, как договорятся».

Деятельность агентов для многих сомнительна. Некоторые утверждают, что агенты не нужны футболу, и все вышеперечисленные суммы улетели в воздух. Другие, напротив, отстаивают агентскую деятельность. Дмитрий Селюк объяснил, как видит этот вопрос со своей стороны, а также поделился своим мнением о приближённости некоторых агентов к клубам:

«Агенты нужны: тут даже сомнений нет. Футболисты, которые с детства занимаются футболом, не могут вести свои дела, они не понимают юридических, налоговых тонкостей. Для клубов лучше, когда агентов нет – игроков можно запутать. Футболисту подарили машину и он уже готов подписать всё, что угодно.

В некоторых клубах руководители и есть агенты. Они привозят только своих. Ничего плохого нет, когда агенты приближены к клубу. Когда я руководил донецким «Металлургом», был бюджет под 5-7 миллионов долларов. Я приводил футболистов, продавал - мы выходили в ноль. На сегодняшний день многие клубы не понимают, как зарабатывать деньги. Самое страшное - они не хотят понимать. Зачем зарабатывать? Легче украсть. Украл - ушёл - богатый человек.

С агентами сложнее: многие из них юридически подкованные люди, хотя есть и жулики, согласен. Но это сами клубы их и делают такими».

О коррупции в «Локомотиве» Геркуса: Селюк готов судиться

Дмитрий Селюк уверен, что в российском футболе идёт расхищение бюджетных денег, и виноваты в этом не агенты и посредники, а генеральные директора клубов. Дмитрий Селюк рассказал о том, как, по его мнению, присваивались деньги при подписании голкипера «Локомотива» Никиты Медведева, Джефферсона Фарфана и арендных соглашений Жоао Марио и Фёдора Смолова:

«Россию умом не понять. На примере с Медведевым: свободный агент, вратарь, 22 года приходит в «Локомотив». Ему за подписание дают 3 миллиона евро - 250 миллионов рублей. Как вы считаете, это нормально?

Пришли ли эти деньги на счёт Медведева? Куда дальше пошли? Или не приходили вообще? Или Медведев их быстренько за месяц истратил?

Не надо ни адвокатов, ни прокуроров. Дано - 250 миллионов рублей. Человек за 3 года не сыграл ни одной игры в РПЛ и только одну в кубке… За 3 года! 250 миллионов только за подписание, плюс, зарплата - 800 тысяч – 1 миллион евро. 210 и зарплата за три года 250 миллионов (примерно в рублях – прим. ред). Полмиллиарда вратарю, который сыграл одну кубковую игру.

И Геркус ещё набирается наглости рассказывать в СМИ о том, какой он хороший. Если он захочет со мной судиться, я покажу на многих трансферах, где он украл деньги.

Фарфан пришёл из арабских стран как сбитый лётчик с лишними восемью килограммами. Но его позвал Сёмин - надо отдать должное. Вместо того, чтоб договориться с ним о переподписании контракта, в случае участия в определённом количестве матчей (тогда он был готов остаться за куда меньшие деньги, чем после), нерадивые генеральные директора некоторых клубов говорят: «нет вопросов, подписываем на год».

Фарфан пришёл из арабских стран как сбитый лётчик с лишними восемью килограммами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фарфан пришёл из арабских стран как сбитый лётчик с лишними восемью килограммамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фарфана привели в порядок, он забил голы - предлагают новый контракт. Он говорит: «Нет - 2,5 миллиона евро». Это опять почти 200 миллионов рублей, которые пошли в закрома родины. Это называется преступная халатность. Почему? Деньги-то РЖД. Почему не прописать в контракте пункт о продлении?

Берём Жоао Марио и Федьку Смолова. Когда арендуется Марио из «Интера», «Локомотив» платит ему всю зарплату. Когда «Сельтой» арендуется Федька, опять «Локомотив» платит большую часть зарплаты. Вопрос: почему «Локомотив» всё время платит? Потому что с этих плат они берут себе в карман».

Когда «Сельтой» арендуется Федька, опять «Локомотив» платит большую часть зарплаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда «Сельтой» арендуется Федька, опять «Локомотив» платит большую часть зарплатыФото: GLOBAL LOOK PRESS

О главных проблемах с футбольными деньгами и их решении: лимит, государственные деньги, контроль РФС

«Самая большая проблема в том, что это бюджетные деньги. Генеральные директора не хотят зарабатывать. Я считаю, что генеральный директор не должен иметь никакого отношения к футболу. Он должен быть хозяйственник, который может зарабатывать деньги. Тогда будут доходы.

Мы всегда идём через одно место к светлому будущему. В Казахстане убрали лимит, сразу рухнули суммы на казахов. Раньше были зарплаты по 50 тысяч, а сейчас никому не платят. Если бы в России убрали лимит на легионеров, зарплаты российских футболистов были бы максимум 5-10 тысяч долларов.

Все губернаторы должны обратиться к Путину и сказать, что нужно отменить лимит. Виталий Леонтьевич (Мутко – прим. ред) был за лимит на легионеров, но он в этом не разбирается вообще.

РФС должен создать определённую структуру для бюджетных клубов. Делать аудит. Как клубы уходят в долги по 200-300 миллионов?

В Европе есть модель: если клуб - банкрот, то клуб отдаётся банку под административное управление. За любые решения должны отчитываться перед банком, тот же генеральный директор. Банк оптимизирует долги, выводит клуб «в ноль». Из банкрота клуб делают стабильным».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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