2020-07-04T16:07:01+03:00
Звезды

София Ротару показала дом за миллион долларов

Особняк певицы окружен рвом и соснами
Ирина ВИКТОРОВА
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Особнячок Софии Ротару расположен в 20 км от КиеваОсобнячок Софии Ротару расположен в 20 км от КиеваФото: Instagram.com
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72-летняя София Ротару обычно летний отпуск проводит с сыном, невесткой и внуками на дорогих заграничных курортах. Однако из-за пандемии эти планы нарушены и Ротару проводит время дома. Но ее загородный особняк в элитном районе позволяет комфортно отдохнуть. София Михайловна на днях опубликовала фото своего поместья, которое окружено рвом, чтобы папарацци не могли сделать снимки дома и участка.

Дом стоит в элитном районе Фото: Instagram.com

Дом стоит в элитном районеФото: Instagram.com

Особнячок Софии Ротару расположен в 20 км от Киева - в элитном пригороде Конча Заспе. Это как наша Рублевка. Дом Ротару в поселке Пятихатки самый дорогой – по оценкам местной прессы его стоимость свыше $1 миллиона. Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит. Да и продавать никто не собирается. Дом певицы креативной формы с нестандартными конструкциями внутри, поэтому его площадь «всего» 120 квадратных метров. А могло бы быть и все 200. Тем не менее потолки очень высокие, окна огромные окна, присутствует камин, имеется теннисный корт. Земли здесь 20 соток, дом стоит в окружении сосен. Мебель, отделка внутри дома выполнена из экоматериалов.

Дом Ротару в поселке Пятихатки Фото: Instagram.com

Дом Ротару в поселке ПятихаткиФото: Instagram.com

Трехэтажный особняк певицы окружен бетонным забором, по периметру видеокамеры, работает сторож. На участке есть дом из сруба для гостей, беседка для отдыха и мангал. Полно грядок, цветочных клумб, есть плодовые деревья. София Ротару любит и сама проводить время «на грядках», и помощники имеются. Гостевой домик также не пустует.

Деревянный домик для гостей. Фото: Instagram.com

Деревянный домик для гостей.Фото: Instagram.com

Участок возле дома Фото: Instagram.com

Участок возле домаФото: Instagram.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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