София Ротару стала главной звездой "Голубых огоньков" и даже слетала в Монако

София Ротару порадует россиян своим появлением в многочисленных новогодних передачах. Певица не только стала главным украшением "Голубого огонька", но и лично обратится к телезрителям с теплыми словами по случаю Нового года.

"Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных «Огоньках» и «Песнях года». Уже даже дала концерт в Монако", - цитирует Газета.Ru концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару.

Таким образом Сергей Лавров отреагировал на многочисленные слухи вокруг новогодних концертов с участием 72-летней звезды эстрады. "Голубой огонек" является одной из любимых новогодних программ телезрителей. Съемки передачи шли с утра до поздней ночи.

Светские хроникеры отмечали, что за два часа нахождения на площадке София Ротару исполнила две композиции. Каждую из них записывали по несколько раз, передает "Cобеседник.Ru".

В перерывах между записью к Софии Михайловне выбегали гримеры и поправляли макияж и прическу. Очевидцы говорят, что Ротару была главной звездой на площадке. Впрочем, это и не удивительно. Возвращения "хуторянки" в "голубой огонек" российский зритель ждал давно.

За две песни на нее была потрачена целая бутыль лака для волос. Но Ротару относилась к этому с пониманием. За кулисами звезда ни с кем из посторонних не общалась. Певица, мол, боится провокаций. Поэтому отказалась даже от интервью. Сразу после съемки артистка уехала в гостиницу.

В России звезда прожила больше недели. За это время она успела не только сняться в нескольких новогодних программах, но и спеть на двух песенных фестивалях. Помимо музыкальных номеров Ротару записала и новогодние поздравления в зрительном зале. Артистка сидела за столиком и активно подпевала коллегам.