«Странные ощущения»: суд развел Павла Прилучного и Агату Муцениеце

В бурной супружеской жизни одной из самых красивых пар нашего кинематографа наконец поставлена точка: 15 июня мировой суд оформил расторжение брака Агаты Муцениеце (на самом деле по документам она проходит под фамилией мужа - Агата Прилучная) и Павла Прилучного. Сами супруги на развод не явились, попросив провести неприятную процедуру с участием адвоката - он у них один на двоих. Тем более, что никаких финансовых распрей у Прилучных нет: о разделе совместно нажитого имущества и отчислениях на общих детей - семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии пара договорилась без помощи юристов.

О своём расставании актеры объявили в феврале после девяти лет брака, впрочем, тогда их слова многие не приняли всерьёз. Слухи о том, что Прилучный изменяет и бьет жену, ходили давно, и казалось, Агата всегда будет прощать мужа. Однако, очередной скандал оказался последней каплей. Муцениеце даже пришлось обратиться к поклонникам - в слезах актриса призналась, что Прилучный в очередной раз ее избил, и она боится за свою жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763085" frameborder="0"></iframe> Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

Правда, после этого Агата уже брала свои слова назад, писала супругу признания в любви, а на днях даже огорошила заявлением, что «лет через пять снова бы вышла замуж за Пашу». Благо, для бесчисленных заявлений у звезды, которая обещала, что никогда не будет зарабатывать популярность на разводе, есть собственная площадка - YouTube-шоу, которое пришлось переименовать из «Прилучных будней» в «Честный развод».

За девять лет вместе супруги нажили загородный дом в коттеджном поселке Трувиль и квартиру в Москве. Решено, что Павел останется жить в коттедже - он продолжает выплачивать ипотеку за особняк стоимостью 115 миллионов. А Муцениеце с детьми поселилась в их квартире неподалеку от метро «Речной вокзал». Каждый месяц Прилучный перечисляет деньги на детей: он полностью оплачивает все расходы, связанные с их образованием, отдыхом, бытовые нужды. Кроме того, Агата регулярно отвозит детей к Павлу, чтобы они проводили время с отцом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Агата Муцениеце: «Странные ощущения!»

Актриса уже прокомментировала развод своему адвокату Жанне Маргулис.

- Ну я тебя поздравляю, кис, ты разведена! - позвонила юрист из суда своей доверительнице. - Странные ощущения? Ну да...

Между тем, Прилучному адвокат звонить не стала: «Кажется, он сейчас на съемках. Я написала ему СМС, не знаю, когда прочитает».

На вопросы об алиментах, разделе имущества и возврате девичьей фамилии адвокат отвевать не стала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784955" frameborder="0"></iframe> Суд развёл Павла Прилучного и Агату Муцениеце.Алена МАРТЫНОВА

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