2020-07-05T13:34:07+03:00
В мире

Рэпер Канье Уэст пошёл в президенты США, чтобы помочь победить Трампу

Зачем муж Ким Кардашьян подался в большую политику, kp.ru рассказал политолог Михаил Фрибен
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Рэпер Канье Уэст.Рэпер Канье Уэст.Фото: REUTERS
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Ничто не предвещало беды, американские протестующие мирно грабили магазины в «демократических» штатах, протестуя против «расиста» Трампа. Как вдруг на излёте 4 июля — главного праздника США — известный на всю страну (да что там, на весь мир) рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться на пост президента-2020.

Темнокожего музыканта немедленно поддержал в твиттере другой народный любимец — предприниматель-ракетчик Илон Маск. При этом избирательная кампания за океаном проходит в атмосфере почти гражданской войны: до сих пор продолжаются массовые митинги из-за убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая, а леворадикальные активисты под предлогом борьбы с «белыми привилегиями» сносят памятники героям истории США.

Зачем же Канье Уэст в такой неспокойный год пошёл в президенты, перехватит ли он повестку у Трампа — или, напротив, поможет ему выиграть? Об этом «КП» рассказал политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен.

— Сами по себе независимые кандидаты (не принадлежащие к Демократической или Республиканской партиям) в США — в порядке вещей. Например, каждые выборы наряду с грандами баллотируются никому не известные личности от карликовых движений — либертарианцев, зелёных — и даже набирают несколько процентов. В отсутствие медийной и финансовой поддержки тягаться с фаворитами они не могут, но массовку и видимость демократии создают.

Однако сейчас оба главных кандидата — «респ» Дональд Трамп и «дем» Джо Байден — столкнулись с одной проблемой. У обоих — чудовищный антирейтинг. Так называется доля избирателей, готовых «голосовать за кого угодно, кроме этого осточертевшего политика».

Так вот: Канье Уэст выгодно отличается как раз отсутствием антирейтинга. Его все уважают. Темнокожие — за то, что не сидел на пособиях, а стал суперуспешным рэпером и выбился в люди; «демократы» — за то, что принадлежит к их любимым нацменьшинствам и критикует гомофобию; консерваторы — за то, что называет себя христианином.

Даже об избирательной кампании можно не беспокоиться: у него в твиттере — почти 30 млн подписчиков, у его жены, топ-модели Ким Кардашьян — 65 млн. Почти сто миллионов на пару.

А дальше происходит операция «оттянуть антирейтинг»: если такой человек пойдёт на выборы, то он уж точно перетянет у Джо Байдена заметную часть «демократического» электората, например, молодёжь. Ровно столько, чтобы на первом месте мог оказаться Трамп (сейчас тот отстаёт от Байдена примерно на 10 процентных пунктов).

Ничего невозможного в таком сценарии нет: в выборах-1992, наряду с республиканцем Бушем-старшим и демократом Биллом Клинтоном, участвовал и третий, независимый кандидат: миллиардер Росс Перо, набравший невероятные 19%. У него была ещё более правая программа, чем у Буша — считается, что Перо оттянул голоса последнего, благодаря чему неожиданно победил Билл Клинтон.

Что касается Канье Уэста, то они с Трампом лично знакомы, известны их совместные фотографии, нельзя исключать, что такой ход заранее согласован на самом верху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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