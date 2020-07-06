Почему беглые российские либералы в США против бунтующих темнокожих

- Не понимаю, ну зачем американцы так сладострастно занимаются саморазрушением? - спрашивал я своего старого знакомого политтехнолога, он раньше работал в штабе кандидата в президенты США Берни Сандерса, а в России помогал в политических делах Ксении Собчак. Назовем его Дмитрием. Его жена - чистокровная американка, и к тому же - правительственный чиновник. Так что обойдемся без фамилий.

- А ты приезжай ко мне в Вашингтон, - отвечал Дмитрий. - Мы тут с другими известными тебе россиянами собираемся стейки жарить и вино пить. Все объясним!

Как же можно было отказаться от такого роскошного предложения? Побывать в окружении тех, кто в свое время покинул Россию из-за несогласия с «политикой партии», а заодно узнать, что они о творящемся в США бардаке думают…

Смерть Джорджа Флойда дала толчок акциям протеста по всей АмрикеФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ

- Нас называют Вашингтонским обкомом, - говорил мне Сергей, выкладывая на гриль тонко нарезанные кусочки говядины, маринованные в соусе по-корейски.

Сергей долго работал в госдепе. По непроверенным слухам, его выгнали оттуда из-за внебрачной связи со знойной женщиной из посольства одной из стран СНГ.

- Ну правда, меня очень часто спрашивают: есть ли такое место в США, где принимаются решения про Россию? - продолжил Сергей. После работы в госдепе он занялся политическим лоббированием - связи-то остались! - Но Вашингтонский обком - это скорее шутка. Есть люди, которые влияют на принятие решений, но сами их не принимают. И почти все эти люди сейчас здесь.

Сергей посмотрел на сидящих за длинным столом политэмигрантов из России. Мы были в парке напротив многоэтажного дома в том районе Вашингтона, где селятся российские дипломаты. Там есть несколько хороших школ, а следовательно - высокие цены на жилье и богатое население. Белое.

За столом сидели известный оппозиционный экономист Владимир, нашумевший в свое время в России молодой политик Иван (уехал, потому что уголовное дело) и его любовник - бывший политический журналист одной независимой газеты. Да, и мой старый товарищ - политтехнолог Дмитрий. Его жена, американка-чиновница, с нами не поехала, но просила на обратной дороге пьяными за руль не садиться.

С нами не было Андрея Илларионова - бывшего советника президента России. В начале двухтысячных он стал ярым оппозиционером и эмигрировал в США. К его публикациям очень часто обращались те, с кем я сидел за общим столом, поедая стейки с белым, заметьте, вином. Илларионов был прямо каким-то вдохновителем беглого оппозиционного российского бунта против бунта местного, темнокожего. И примкнувших к мятежу белых американцев-либералов.

Толпа демонстрантов BLM перекрыла Бруклинский мостФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСЕ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ

- Они вообще никакие не либералы, - объяснял мне экс-госдеповец Сергей. - В США все перевернулось. Людям промывают мозги еще со школы.

- Что вы тут мне такое говорите! - наигранно возмутился я. - Мы же в США - светоче демократии, прав и всевозможных свобод!

- А вот не надо так говорить, - вклинился в разговор мой друг Дмитрий. Он прекрасно помнил, как Хиллари Клинтон на прошлых президентских выборах взяла да и применила свой административный ресурс, чтобы другой кандидат от ее же партии демократов - Берни Сандерс - не обошел ее в гонке.

- Нет тут никакой демократии, о которой все так грезят, - Дмитрий пил прекрасное калифорнийское шардоне и рассуждал: - Здесь везде и во всем правит государство. Рынок - регулируется. Свобода слова? Я вас умоляю. Есть только те, кто против Трампа, и те, кто за него. Вся американская демократия - это только возможность менять президента каждые четыре года. Чтобы одно и то же лицо не засиживалось.

4 июля жгли американские флагиФото: REUTERS

Я сделал вид, что не понимаю намека, и спросил:

- Ну а толку-то от того, что никто не засиживается?

И тут на меня посмотрели, как на умалишенного. Я рисковал остаться без стейков.

- США меняются постоянно, и происходящее сейчас - это то, что началось еще в шестидесятые годы, - продолжал объяснять мне бывший госдеповец Сергей. - Когда Америке внутри Америки стали навязывать мысль, что на обычном белом американце лежит вина за все! За угнетенных негров, за тысячи убитых индейцев, за войну во Вьетнаме, за бесправие геев.

- Ничего не понимаю, - взмолился я. - А как же американский империализм? Все эти военные базы по всему миру, новые убитые туземцы?

- Тут нет противоречия, - Сергей переворачивал на гриле новые куски мяса. - Американцы - это потребители, какая разница что им продавать? Войну в Ираке или боль угнетенных индейцев? Нынешние протесты - это управляемые процессы.

Американцы, не стесняясь высказывают свое отношение к полиции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ЧТО, ЕСЛИ ТЫ ТЕМНОКОЖИЙ ГЕЙ?

- То есть расизма в США нет, есть только политика? - спросил я.

- Есть расизм, - отвечал Сергей. - Но против белых. Вот последняя статья Илларионова: погибших во время задержания полицией белых больше, чем черных. Это данные за последний год! А если темнокожий школьник вдруг заявит своему преподавателю, что хочет стать доктором наук, его тут же подхватит весь педагогический коллектив и донесет до дверей Гарварда.

- Да все не так! - вмешался бывший молодой российский политик в бегах Иван. - Тут все сдают общие тесты, как в России, типа ЕГЭ. Потом пишут эссе, мол, почему они хотят в Гарвард.

- Ну и, если ты темнокожий гей из гетто, у тебя больше шансов поступить, - задумался я.

Оскверненный памятник Роберту ЛиФото: REUTERS

- Больше, - кивнул Иван.

- Я же говорил! - оживился экс-госдеповец Сергей и продолжил: - Вот ты нас тут всех считаешь либералами. Удивляешься, почему мы против нынешнего бунта в США, который явно поддерживают противники Трампа. Те люди, которые тоже себя называют либералами и как бы наши союзники.

- Они даже больше чем союзники, они ваши работодатели, - уточнил я.

- Но вот сейчас мы с ними расходимся в понятиях. Они все заразились идеями Маркса, этой левизной. Взять у богатых - и отдать бедным.

- И вот опять мы пришли к самому началу - зачем вы саморазрушаетесь? - воскликнул я, откусив арбуз (мексиканский, как мне сказал беглый экономист Владимир: «Тут вообще все фрукты мексиканские»).

К движению BLM присоединяются нью-йоркские театры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПУТИН ИЛИ ТРАМП

- Это не саморазрушение, Америка устоит, - продолжил говорить экономист Владимир. - Страна так устроена, что переварит и это.

Ночью мы неслись по жаркому Вашингтону - сытые и пьяные. За рулем был молодой экс-политик Иван. Мы же обещали жене-американке моего товарища за руль нетрезвыми не садиться. Вот и не сели.

- Пойми же ты, - говорили мне, - самое страшное будет, если Трамп опять победит. Тогда все сегодняшние протесты покажутся полной ерундой.

- А Трамп победит?

- Ничего нельзя предсказать. Люди настолько по-разному оценивают происходящее, - отвечали мне. - Сторонники Трампа уверены, что все это ему на руку. Его противники считают все с точностью наоборот.

Дональд Трамп пообещал победить анархизмФото: GLOBAL LOOK PRESS

- А вы что считаете? - спросил я, прощаясь с новой «белой эмиграцией».

- Нам главное - чтобы Путин ушел! - сказал мне любовник молодого экс-политика, пожимая руку. Ну а что еще можно было услышать от бывшего политического обозревателя оппозиционной в России газеты?

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