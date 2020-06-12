Как русский, казах и еврей защищают Нью-Йорк от темнокожих погромщиков

- Ребята, там шесть «чебурашек» на перекрестке! – Борис Сион не мог стоять на месте - ходил из стороны в сторону короткими, нервными шагами. – Мне патруль сейчас сообщил. Кто со мной туда?

- А «чебурашки» - у нас это кто? – спросил Бориса крупный бородатый мужчина. И вдумчивый. Это был байкер Гурген. Вопрос был вовсе не риторический. Стоявшие вокруг мужики начали тут же вспоминать, кто из них и когда тоже бывал «чебурашкой».

- Ну вот мы, бухарские евреи, в начале 90-х в Узбекистане тоже были «чебурашками», - сказал кто-то из толпы.

Борис Сион показывает объявление о пятничном митинге в поддержку протестующих. Это вызывает у него тревогуФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Да и русские кое-где тоже были, - мужики говорили это по-доброму. Не осуждая Бориса Сиона. Он – один из организаторов отряда самообороны Бруклина. Это район Нью-Йорка, где проживает крупнейшая в США диаспора русскоговорящих.

Объявление о пятничном митинге в поддержку протестующихФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Когда начались погромы – я обзвонил своих друзей, они – своих. Так мы набрали почти сто человек. Сели в машины, у каждого была своя точка, свой перекресток, - рассказывает Борис. У него в телефоне установлена программа голосовой связи с экипажами. Что-то типа рации. Есть программа, где в реальном времени видно место нахождения всех патрулей самообороны.

- У нас еще есть что-то вроде полицейского радара – о происшествиях в районе мы порой узнаем раньше, чем сами полицейские, - продолжил Борис, а потом опять громко обратился к мужикам: - Так поедем к «чебурашкам» разбираться?

У каждого была своя точка, свой перекресток для патрулированияФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ПАРТИЗАНЫ, БРАТВА И ПОЛИЦИЯ

Но мужики к тому времени уже разобрались. «Чебурашки», они же темнокожие соседи русскоязычной общины, судя по месту, где их видели, были все-таки на «своей» территории, в своем черном квартале. Ну и чего тогда провоцировать друг друга?

Мы же находились на точке сбора ночного патруля по Бруклину – на стоянке заправки BP в районе Кони-Айлэнд. Было около восьми вечера.

- Вчера ночью в Бруклине совершено несколько нападений, пострадавшие госпитализированы, - Константин Котов, основатель байкерского клуба на Брайтон-Бич «Братва», вместе с товарищем смотрели в смартфоне последние новости по местному русскоязычному ТВ. Товарищ аккуратно прикрывал косухой кобуру. Все делали вид, что ничего не замечали.

Константин Котов, основатель байкерского клуба на Брайтон-Бич «Братва»Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Чего этим протестующим еще надо? Чтобы все встали на колени и ж…у им поцеловали? – сиплым голосом говорил Константин. Он сидел на сверкающем сталью байке. Русский из Ташкента:

- И это не мы первые. Здесь обычные люди стали объединяться, вот он - один из тех, кто все это устроил, - байкер показал на Бориса Сиона. – Мы увидели в соцсетях просьбу о помощи и присоединились.

Запахло марихуаной. Кто-то из бойцов самообороны решил немного расслабиться перед патрулем.

- Мы создали группу в соцсетях – «Партизаны», - вступил в разговор Борис. – Там мы тоже координируем свои действия.

Неожиданно на стоянку дерзко въехал полицейский джип.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784569" frameborder="0"></iframe> Русские охраняют Бруклин от погромов.Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ЯЗЫК ДО КОКАИНА ДОВЕДЕТ

Похоже, что только для меня это было неожиданно. Из джипа вывалился невысокий, но крупный весельчак. В форме, с пистолетом – все как полагается для копов.

- Он отвечает за наш район, - объясняли мне ребята из самообороны. – Его родители – выходцы из СССР. Хотя сам он по-русски уже не говорит.

- Игорь, Гарри - крикнули они ему, переводя русское имя на английское, - скажи что-нибудь по-нашему!

Американский полицейский с русскими корнями Игорь (Гарри) МарковФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Идите вы на… - сказал Игорь-Гарри. Даже такая простая фраза получилась у него с ужасным акцентом. Видимо, это была старая шутка, потому что все начали хохотать еще раньше, чем полицейский матюкнулся.

Лидеры самообороны и полицейский о чем-то посовещались. Пообнимались, сделали смешную фотку для меня (Гарри встал позади здоровенных русских байкеров, типа, вот, богатыри, которые сейчас защищают полицию Нью-Йорка). А потом полицейский джип уехал.

- Мы не можем без поддержки со стороны полиции, - объяснял мне лидер байкеров Константин. – Но мы и им всегда готовы помочь.

- А что-то серьезное уже случалось? Когда помощь была бы нужна?

- Ну нет, мы с нашими соседями сталкивались, когда совсем уж далеко из нашего района выезжали, - улыбался задумчиво голубоглазый Константин. – Там был парк, они все по кустам прятались и нас на телефоны снимали. А ты знаешь, Валера, почему нет ни одного случая нападения акулы на темнокожего?

Я, честно говоря, не ожидал вопроса и «завис».

- Не висни, - хохотал Константин. – Даже акулы думают, что это плывет китовое г…о!

Гарри встал позади здоровенных русских байкеров, типа, вот, богатыри, которые сейчас защищают полицию Нью-ЙоркаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Все вокруг рассмеялись.

- А вообще я не понимаю, - продолжил лидер байкеров, резко переставь веселиться, - вот если бы белого так же убили – стал бы я такое устраивать? Убийца уже арестован, кто в этом участвовал – тоже арестованы. И если погибший – г…н, чего из него героя делать?

- Ну душить-то г…на насмерть тоже, наверное, не надо было, - вставил я.

- Ну насмерть-то нет, - согласился Константин и прохрипел дальше, - я как-то тоже барыгу одного придушил. Но ведь сразу видно, что человек отключается.

- Это пока я тебе не сказал, что он синеет и язык у него уже болтается, - подскочил к нам еще один очень здоровый, во всех смыслах этого слова, байкер.

- Ага, болтался язык, но я его отпустил! – улыбался Константин.

- Хороший был, кстати, кокаин, у того барыги, - подтвердил, не сказанную вслух мысль, байкер – помощник Константина.

А сам Константин заглянул в будущее и с пренебрежением просипел:

- Друзья Флойда (из-за смерти этого рецидивиста и наркомана в США и начались беспорядки. – Авт.) гроб его золотой потом выкопают, распилят и продадут по кусочкам! А труп просто выкинут.

Потом лидеры самообороны еще посовещались. Разбили всех бойцов на несколько групп и громко-громко зарычав движками байков поехали в ночь бруклинских улиц.

ПИЦЦА И ПИВО

Грохот двигателей мотоциклов и правда впечатлял. Пешеходы провожали нас взглядами, словно мы на Т-34 неслись по освобожденной от фашистов Праге.

Минут через тридцать у нас был пит-стоп. Байкеры и бруклинские «ополченцы» собрались, чтобы перекусить. Коробки с пиццей разложили на крыше чьего-то мерседеса. На водительское сидение бросили пакет с пивом.

Байкеры и бруклинские «ополченцы» собрались, чтобы перекуситьФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Ну вот если бы ты, Валера, был темнокожим, - обратился ко мне лидер байкеров Константин. – Ты бы обос…я от нашего грохота?

Я взял пиво и пошел слушать, что обсуждали ребята из самообороны.

- Ну ведь понятно, что среди всех этих протестующих есть специальные люди – они ими как стадом управляют, - говорил с одесским акцентом невысокого роста мужчина – в дорогих очках и хорошо одетый.

- Мне присылали скриншоты с сайтов, где размещают разные объявления, - отвечал ему высокий картавый парень. – Там обещали по 25 баксов за участие в демонстрациях.

Мужчины рассказывали, кто и что делал в первые дни беспорядков в Нью-Йорке, вспоминали, как они начали сколачивать отряды.

- Кому еще пиццы? – кричал парень восточного вида. Это был Азамат, выходец из Казахстана. Я не успевал запомнить имена людей, кому пожимал руку в ту ночь. Запомнил только географию, откуда они все тут на берегу Атлантического океана: Эстония, Узбекистан, Азербайджан, Украина, Россия…

Коробки с пиццей разложили на крыше чьего-то мерседесаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Никаких происшествий в ту ночь не случилось. Как и во все предыдущие. Дураков среди темнокожих соседей русскоязычного Бруклина, видимо, нет.

- Но они собирают митинг в пятницу, а потом шествие – черт его знает, чем закончится, - сказали мне на прощание бойцы.

Чем все закончится – читайте в следующих публикациях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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