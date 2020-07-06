Эннио Морриконе написал лучшую музыку для Голливуда и радовался, что не получал «Оскара»

Фантастическая, умопомрачительная карьера. Эннио Морриконе прожил очень долгую и насыщенную жизнь, стал автором музыки примерно к 400 картинам и еще 100 отдельных произведений для оркестра. Получил за свое творчество множество призов - Большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», четыре «Грэмми», два «Оскара», девять «итальянских «Оскаров» - премий «Давид ди Донателло», шесть «английских «Оскаров» - BAFTA, три «Золотых глобуса»… И без некоторых его композиций просто невозможно представить XX век.

Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его мать занималась производством текстильных изделий, а вот отец был трубачом, игравшим популярные мелодии в разных оркестрах. Именно он начал учить сына читать ноты и играть на трубе. Сын оказался вундеркиндом: свои первые мелодии он написал в шесть лет. А в 12 поступил в консерваторию, и там за шесть месяцев освоил программу, рассчитанную на четыре года. В тринадцать он уже выступал с оркестрами.

Легендарному итальянскому композитору, автору незабываемой музыки к «Профессионалу», «Однажды в Америке», «Хорошему, плохому, злому» и еще четырем сотням картин, был 91 годФото: Shutterstock

Его главными чертами были работоспособность и многосторонность: он мог параллельно писать классическую, серьезную музыку для арфы и фортепьяно, сочинять что-то легкое, фоновое для радиопостановок, играть в джаз-оркестре и проявлять себя как виртуозный аранжировщик чужих произведений. Вскоре последовали хиты для звезд итальянской эстрады 60-х (он в течение своей карьеры будет писать для таких разных исполнителей, как Пол Анка, Руджеро Раймонди, Дзуккеро, Стинг и Pet Shop Boys).

Сочинял он и для кино - впрочем, для ничем не примечательных фильмов. Все изменилось в 1964-м, когда Серджио Леоне позвал его написать музыку для своей картины «За пригоршню долларов». Это был «спагетти-вестерн» - так издевательски называли дешевые итальянские подражания американским хитам. Во время съемок никто не мог и подумать, что фильм будет пользоваться огромной популярностью и со временем станет классикой. А американский артист Клинт Иствуд, из экономии снимавшийся в привезенной с собой одежде, вскоре после выхода «Пригоршни» превратится в одну из главных кинозвезд планеты.

Одинокий Пастух - исполнение под управлением Эннио Морриконе.

Сотрудничество с Леоне немедленно продолжится. Он будет просить Морриконе сочинять музыку еще до начала съемок - «так, чтобы она стала частью сценария». Морриконе напишет музыку для фильма «На несколько долларов больше», а потом - для «Хорошего, плохого, злого». Вот как раз главная тема из последнего фильма навеки станет визитной карточкой композитора. Даже те, кто никогда не видели этой выдающейся картины, слышали мелодию (а еще вторую главную тему фильма, «The Ecstasy of Gold») сотни раз. Это все была экспериментальная, необычная музыка: Морриконе с легкостью задействовал в композициях хоть посвистывание, хоть имитацию воя койота, хоть инструмент марранцано, мало где известный за пределами Сицилии, хоть звуки ударов хлыста, хоть звон колоколов.

Потом последует великолепный вестерн Леоне «Однажды на Диком Западе» с моррикониевской композицией-бомбой «A Man with Harmonica»… Их сотрудничество будет продолжаться долго - до начала 80-х, когда Морриконе напишет пронзительную музыку к последнему шедевру режиссера, «Однажды в Америке». Сам Морриконе считал именно эту свою работу лучшей.

Эннио Морриконе написал лучшую музыку для Голливуда и радовался, что не получал «Оскара»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перечислить все фильмы, к которым он написал музыку, невозможно: тут и итальянские политические драмы типа «Кулаков в кармане» Марко Беллоккьо или «Двадцатого века» Бернардо Бертолуччи, и триллеры («Синдром Стендаля» Дарио Ардженто, «Нечто» Джона Карпентера), и последние картины Пьера Паоло Пазолини «Цветок 1001 ночи» и «Сало, или 120 дней Содома», и боевик «Рыжая Соня» с Арнольдом Шварценеггером, и «Миссия» Ролана Жоффе, победившая в 1986-м на Каннском кинофестивале, и «Неприкасаемые» Брайана де Пальма, и «Разоблачение» Барри Левинсона, и «Дни жатвы» Терренса Малика, и «На грани безумия» Романа Полански, и фильмы Джузеппе Торнаторе - «Новый кинотеатр «Парадизо», «Малена» и «Легенда о пианисте». Впрочем, русским зрителям ближе всего, наверное, его потрясающая тема из боевика «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо, наполовину «сделавшая» фильм (большинству американцев, кстати, эта композиция вообще не знакома).

Эннио Морриконе - Chi Mai (Профессионал).

При том, что у него сложилась великолепная карьера в Голливуде, он так и не выучил английский язык, общаясь со всеми американцами через переводчика и ничуть этого не смущаясь. Его пять раз номинировали на «Оскара», но он его все никак не получал (а в интервью с гордой иронией говорил, что оказался в хорошей компании - ведь «Оскары» не достались ни Стэнли Кубрику, ни Чарли Чаплину!) В 2007 году Американская Киноакадемия решила исправить положение и вручила Морриконе почетный «Оскар». А в 2016-м вручила еще один, за «Омерзительную восьмерку» Квентина Тарантино.

Эннио Морриконе - Саундтрек к фильму "Омерзительная восьмёрка". L'Ultima Diligenza per Red Rock

Морриконе работал до последних дней. Неделю назад он упал с лестницы в своем римском доме и сломал шейку бедра. Организм очень пожилого и слабого человека, и раньше не раз отменявшего концерты из-за недугов, этого не перенес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788909" frameborder="0"></iframe> Умер Эннио Морриконе.Умер итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе. Ему был 91 год.

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