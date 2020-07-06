"Мне говорили, что я жирная и неженственная": Анна Седокова делала липосакцию после родов

Анна Седокова не только успешная певица, но и счастливая мама троих детей. Наследников звезда родила от трех разных мужчин. Сейчас 37-летняя вокалистка счастлива в новых отношениях. Вот уже год она встречается с баскетболистом "Химок" Янисом Тимму. Своего возлюбленного бывшая солистка "ВИА Гры" считает "достойным мужчиной". Однако в жизни вокалистки были и трудные времена.

"В школе я была гадким и никому не нужным утенком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать, как они, иметь все, что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он придет, а лучше приедет на «Мерсе» и спасет меня. Он так и не приехал", - начала свою исповедь Анна Седокова.

И тогда она начала действовать. "На первом кастинге в «ВИА Гру» со мной поговорили две минуты и развернули назад на свой троллейбус. «Что ты, девочка, знаешь о женственности», - слышала я вслед", - пишет певица

По ее словам, она мечтала стать красавицей. "Жизнь била меня достаточно жестко. Но я не сдавалась. В 21 год после рождения ребенка я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что, если даже это не помогло, значит я прокаженная", - поведала Анна.

И вот спустя почти 15 лет она научилась принимать себя. "Я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня", - похвасталась многодетная мама.

Теперь она точно знает - ей никто и ничто не может помешать любить себя и быть счастливой. "К 37 годам я поняла, как стать счастливой. И оказалось все просто. Нужно стать женщиной своей мечты. Той, по которой сохнешь ты сама. Та, которая бесстрашно несется навстречу приключениям и когда заходит в ресторан, все оборачиваются", - отметила Седокова.

Напомним, у Анны Седоковой подрастают трое наследников от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем. Футболист умер в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Ее отцом является Максим Чернявский. Экс-супруг отсудил дочку. Моника живет в США. Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.