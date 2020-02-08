Анна Седокова беременна четвертым ребенком

Анна Седокова несколько месяце встречается с с 27-летним баскетболистом Янисом Тимма. Бурный роман звезды сопровождался громким скандалом, но потом споры утихли. А на днях 36-летняя певица сообщила, что беременна.

Неожиданное признание сделала Анна Седокова под одним из своих снимков. В кадре многодетная мама позировала на фоне кремов, предназначенных для ухода за телом во время беременности.

"Быть девочкой сложно, еще сложнее - мамой. Твое тело меняется. Хочется быть лучше, для самой себя прежде всего. И тут я нашла отличных помощников - активный антицеллюлитный биокомплекс, а также изумительное молочко для тела, предотвращает образование растяжек у беременных, спортсменов и всех, предрасположенных к этому процессу в 80% случаев", - подписала фото певица.

Певица сообщила о том, что находится в интересном положении

annasedokova Быть девочкой сложно, еще сложнее - мамой

И если мужская аудитория обратила внимание на внешний вид артистки, предположив, что она позирует без трусиков. То подписчицы стали недоуменно интересоваться - неужели Седокова снова беременна.

Одна из поклонниц спросила ее: "Опять беременна что ли?". На что неожиданно Седокова ответила: "Да". Никаких дальнейших комментариев от нее на этот счет не последовало. После такой откровенности звезду стали поздравлять с грядущим событием, желая здоровья будущей мамочке и ребеночку.

А затем артистка опубликовала трогательный ролик с любимым мужчиной. Янис едет в машине и держит на руках нового члена семьи - щенка.

"Знакомьтесь, наш сын Mамба. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Наш калифорнийский парень. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами! У нас начинается новая страница в жизни и наша семья становится больше! И обещаю вам - это только начало. Люблю тебя, Янис, сильно сильно! Самое важное для меня - видеть счастье в твоих глазах", - подписала она видео.

annasedokova Знакомьтесь, наш сын Mамба

Напомним, Анна Седокова с недавних пор больше не скрывает своих отношений с Янисом Тиммой. Баскетболист играет за подмосковные "Химки". После обнародования нового романа певицы фолловеры стали следить за Анной особенной пристально. Роман пары развивался стремительно, они довольно быстро начали жить вместе. Тогда же люди предполагали, что такая спешка была связана с возможной беременностью Анны от Яниса. Однако сама Седокова до сегодняшнего дня эту тему не комментировала.

Кстати, роман Анны и Яниса сопровождал громкий скандал. Бывшая спруга спортсмена заявила, что он оставил ее с маленьким сыном на руках ради певицы. Сана Тимма сообщила, что муж стал ей изменять. Она обвинила в крахе семьи Седокову. Анна лишь раз ответила на обвинения жены своего любовника. Артистка заявила, что, по словам Яниса, он ушел от жены еще до начала отношений с ней. Кроме того, певица сказала: "Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! И точно так же вам скажет любой человек, знакомый с ним даже слегка. Он гордость страны, своей команды и моя гордость!".

У Анны Седоковой подрастают трое детей от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем. Футболист умер в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Ее отцом является Максим Чернявский. Экс-супруг отсудил дочку. Моника живет в США. Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.