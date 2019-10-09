2019-10-09T18:41:40+03:00
Звезды

Один в один: Сергей Светлаков впервые показал сына

Ивану Светлакову летом исполнилось шесть лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Светлаков - человек-праздник на сцене и закрытый от любопытных глаз обывателей. Фото: instagram.com/ssvetlakovСергей Светлаков - человек-праздник на сцене и закрытый от любопытных глаз обывателей. Фото: instagram.com/ssvetlakov
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Сергей Светлаков - человек-праздник на сцене и закрытый от любопытных глаз обывателей, счастливый муж и папа троих детей. И если супругу артиста Антонину Чебатореву многие видели, то детей пара старательно прятала от любопытных глаз.

"Выставлять на всеобщее обозрение снимки детей - болезнь, которая меня пока не поразила", - говорил в одном из интервью Сергей Светлаков. И до недавнего времени артист действительно не показывал наследников.

Однако по случаю игры сборной России с Шотландией в "Лужниках" в рамках отборочного этапа Евро-2020 Светлаков сделал исключение. Он разместил ролик, на котором запечатлен вместе с сыном Иваном. Мальчик растет копией знаменитого родителя. И, судя по всему, является футбольным болельщиком, как и отец.

Поклонники удивились и обрадовались тому, что Светлаков наконец-то рассекретил хотя бы одного наследника. Фолловеры оставляют под видео восторженные комментарии в адрес отца и сына.

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Болеем за наших
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Отметим, Сергей Светлаков был женат дважды. В студенческие годы он познакомился с Юлией Маликовой. Пара встречалась три года, а по окончании института мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Они были вместе в течение 12 лет, переехали в Москву. Юлия во всем поддерживала супруга, а также подарила ему прелестную малышку. Анастасия Светлакова появилась на свет 12 декабря 2008 года.

Однако этот брак распался шесть лет назад. Причина развода банальна: загруженный проектами Светлаков стал меньше внимания уделять жене, в результате чего их отношения дали трещину.

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Сергей Светлаков с дочкой Настей
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Светлаков снова обрел семейное счастье через год. Он тайно женился на Антонине Чебаторевой, с которой познакомился в Краснодаре. Влюбленные проводили отпуск в Риге и неожиданно для себя заехали в Российское посольство, где и зарегистрировали брак.

У пары подрастает двое сыновей. Старший сын Иван родился 18 июля 2013 года. А младший Максим - 16 июля 2017 года. В четыре года Иван увлекся хоккеем, ходит на тренировки. Глава семейства гордится тем, что Ваня уже знает пофамильно игроков КХЛ.

Поддерживает шоу-мен и связь с дочкой Настей. Девочка подолгу живет в новой семье отца, Сергей занимается с дочкой после школы, водит на теннис и устраивает праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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