"Изворачивается, чтобы не сесть в тюрьму": адвокат Добровинский ответил на "невиновность" Михаила Ефремова

Заявление адвоката Эльмана Пашаева о том, что ему удалось собрать достаточно доказательств невиновности актера в смертельном ДТП, удивили всех, кто следил за этим делом. Ведь на камерах видеонаблюдения отчетливо виден джип Михаила Ефремова, который таранит встречный фургон, а экспертиза однозначно подтвердила наличие алкоголя и наркотиков в крови артиста. Да и сам Михаил Олегович не раз публично признавал свою вину, раскаивался, просил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова...

Кроме того, в эфире федерального телеканала адвокат Пашаев не постеснялся признать, что трижды был лишен адвокатского статуса, а с Ефремовым его свели некие "серьезные люди".

- Я прямо чувствую, как эти очень серьезные люди пытаются сделать так, чтобы наказание господина Ефремова было ниже низшего или его не было вообще, - прокомментировал последние новости в эфире радио "Комсомольская правда" адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. - Во-вторых, заявления о невиновности полностью перечеркивают слова Михаила Олеговича о том, что он раскаивается и просит прощения. На общественность попросту наплевали! Если ранее страна видела покаяние, то теперь она видит другую картину - человека, который изворачивается, чтобы не сесть в тюрьму. Конечно, в тюрьму никому не хочется, но наверняка есть другие способы это предотвратить. Если было первое покаяние, могло бы быть и второе.

Михаил Ефремов в помещении Таганского суда. Фото: пресс-служба суда

- Вы слышали версию - якобы семья Сергея Захарова отказывается принять деньги Ефремова, потому что они уже взяли деньги от людей, которые им сказали топить актера? - поинтересовался у защитника ведущий Михаил Антонов.

- Я слышал другую версию - что там был человек из ФСБ в скафандре, а пьяного Ефремова на место ДТП привезли уже потом. Да много чего слышал, - отмахнулся от конспирологии Добровинский. - Однако, есть лишь два варианта: либо ты виновен, либо не виновен. Господин Ефремов взял 51-ю статью Конституции - он не свидетельствует против себя и против своих близких. Поэтому начинается интрига и попытка уйти от ответственности. Но все решит суд.

По словам Александра Добровинского, у него над этим делом работает аналитический отдел - "проверяем все до запятой".

- Я убедил семью принять следующую позицию: мы согласимся с любым мнением государственного обвинителя и примем любой приговор суда, - отметил адвокат. - Говорить, что мы хотим его посадить на 5, 6 или 10 лет, было бы смешно. По моим данным, сегодня идет очень активная работа, чтобы господин Ефремов получил 5-6 лет условно. И над этим работает определенное количество людей, идет давление на общественность. Хотя если так случится, я вообще не знаю, что это будет значить для страны.

- Но если так случится, будете ли вы обжаловать приговор?

- Если прокуратура будет обжаловать, то мы, безусловно, присоединимся, - заявил адвокат.

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