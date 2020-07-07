Неожиданный поворот: защитник Михаила Ефремова заявил, что его могут лишить адвокатского статуса

Пока вся страна ждет суда над Михаилом Ефремовым за смертельное ДТП, унесшее жизнь 57-летнего курьера Сергея Захарова, его защитник уверяет, что собрал достаточно доказательств невиновности свого подопечного. Однако, как такое может быть при наличии видеозаписей и экспертиз, недвусмысленно подтверждающих, что актер находился за рулем в состоянии опьянения, защитник не раскрывает. Мол, давайте дождемся суда - а уж на нем я обещаю вам сенсацию.

Накануне о линии защиты Пашаева спросили в программе Ольги Скабеевой "60 минут", но он категорически отказался сообщить подробности.

- Вот представьте, назначен пенальти. Я забиваю мяч, а вы стоите на воротах и говорите мне - куда будешь забивать мяч? Это что, как можно? Я раскрою всю свою позицию и факты, и тут же следствие подчистит все. Как вы себе это представляете? Я же не пионер, - отметил Эльман Пашаев.

По словам защитника, он 20 лет занимается юридической практикой:

- И в отличие от многих, кто работает на публику, я ежедневно, как хирург, участвую в следственных мероприятиях. Ефремов меня не с неба и не по звонку нашел. Видно, что серьезные люди попросили, чтобы я защищал его с первого дня, - заявил на камеру Пашаев.

При этом юрист не скрывает, что не раз попадал в скандальные ситуации - так, его трижды лишали адвокатского статуса.

- Это правда, и даже, может быть, четвертый раз могу лишить. Я готов к четвертому разу. Каждый раз это было из-за оппонентов, - признался защитник в эфире "России-1".

Между тем, даже лишившись статуса адвоката, юрист может участвовать в судебном процессе и представлять интересы обвиняемого. Главная разница в том, что без статуса правозащитника не допускают до участия в следственных действиях.

Напомним, страшная авария на Садовом кольце произошла 8 июня: Михаил Ефремов за рулём свого джипа выехал на встречную и врезался в фургон доставки, водитель которого в ту же ночь скончался от полученных травм. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был на момент ДТП в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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