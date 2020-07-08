"У вас же меланомы": Cенчукова в бикини и Рыбин в одних шортах напугали публику

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы в браке 20 лет, а знают друг друга и того больше. Более того, артисты много лет назад повенчались. Их союз олицетворяет клятву "и в горе, и в радости", которую новобрачные дают у алтаря. Пять лет назад жизнь Натальи и солиста группы "Дюна" изменилась в один миг. Врачи заявили, что у них рак кожи. Недуг артисты, по их словам, смогли победить. Однако видео, которое разместила в блоге певица, шокировало поклонников.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделилась эффектными кадрами отдыха с собственного парохода. Как отметил Виктор, он давно не видел подобного. Затем исполнитель надел очки для плавания и заявил супруге, чтобы она его «"вылавливала". Пара шутя призвала поклонников прятаться "по норам". "Я давно такого цвета не видел у туч. Ребята, говорят, что будет шторм", - произносит на видео Рыбин.

nsenchukova_official Если кто переживает, то мы не загораем

Однако потрясла фанатов не надвигающаяся буря, а то, что пара, несколько лет боровшаяся с раком кожи, разделась. Наталья предстала в бикини, а Виктор позировал в одних шортах, вызвав недоумение и испуг у поклонников. В комментариях фанаты стали писать, чтобы артисты заботились о своем здоровье и не увлекались пребыванием на солнце.

"Нельзя вам так загорать", "Вы уже сгорели, так нельзя! Пофигизм тут неуместен", "Как вам не страшно?", "Господи, у вас же рак кожи!", "У вас же меланомы", "Это очень вредно. Нужно беречь свое здоровье", - пишет шокированная публика.

Сенчукова попыталась успокоить встревоженных фанатов. Певица уточнила, что разделись они из-за жары, а не ради загара. "Если кто переживает, то мы не загораем. А Виктор всегда такого цвета", - утверждает звезда.

Напомним, об опасном диагнозе Сенчуковой и Рыбина стало известно в 2018 году. Заболели Наталья с мужем как раз из-за любви к загару. Певица с супругом любили нежиться на солнце в дневные часы и даже дома поставили солярий. Закончилось это все появлением странных пятен на теле. Звезды обратились к врачам, которые сообщили им печальную новость. Одна болезнь на двоих еще больше укрепила их любовь друг к другу. Как вспоминает Виктор, они получили сообщение от онколога, когда находились на отдыхе в Италии. Врач объявил о результатах обследования: у обоих супругов обнаружилось онкологическое заболевание.

"Это была самая плохая ночь в нашей жизни. Мы рыдали несколько часов", - вспоминал певец. С тех пор Рыбин и Сенчукова вынуждены постоянно наблюдаться у врачей, избегать солнца и всячески беречь свое здоровье. В общей сложности они прошли 13 сеансов лучевой терапии. Рак был диагностирован на ранней стадии, и супруги смогли исцелиться. "Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью", - рассказывала Сенчукова.