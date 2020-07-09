Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Москву на допрос без наручников, но в защитной маске

Спецборт с задержанным накануне губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в столице в 12:30. Губернатора без наручников, но в защитной маске, сопровождают сотрудники ГУ СК РФ и ФСБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789538" frameborder="0"></iframe> Фургала доставляют в Москву.

- Сергей Фургал не первый за последние годы арестованный губернатор. Так что можно предположить, что будет. - Говорит экс-ответсек Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Иван Мельников. - Сразу после приземления его повезут в здание Главного следственного управления СК РФ на Технический переулок. Там пройдет допрос и процедура предъявления обвинения. Сегодня, ну или крайний срок завтра утром губернатор предстанет перед судом по избранию меры пресечения. Как правило дела задержанных ГСУ СК рассматривает Басманный суд Москвы. И в случае, если будет выбран арест, то Фургала определят в один из следственных изоляторов Москвы.

Скорее всего это будет СИЗО №1 “Лефортово” либо блок “Матросской тишины”, так называемый “Кремлевский централ”.

Сергея Фургала привезли в Москву на допрос в автозаке.Фото: ТАСС

- Карантин для всех вновьприбывших в СИЗО - обязательная процедура, даже не в период эпидемии. Так что, если губернатор попадет в СИЗО, то следующие две недели проведет в “одиночке”. Потом только его переведут в основную камеру, где он будет дожидаться решения суда. Если Сергей Фургал пожалуется на условия содержания, то члены ОНК смогут пообщаться с ним в кабинете для краткосрочных свиданий. Все общение сейчас в период пандемии происходит только так.

Сергей Фургал был задержан сегодня утром по подозрению в совершении особо тяжких преступлений — речь о заказных убийствах предпринимателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

КСТАТИ

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