2020-07-09T14:29:06+03:00
Происшествия

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Москву на допрос без наручников, но в защитной маске

Примерная судьба главы региона на ближайшие сутки ясна: Следственный комитет - Басманный суд - "Лефортово" или "Матроска"
Василиса НИКОЛАЕВА
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задержали сегодня утром в Хабаровске.задержали сегодня утром в Хабаровске.Фото: www.youtube.com
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Спецборт с задержанным накануне губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в столице в 12:30. Губернатора без наручников, но в защитной маске, сопровождают сотрудники ГУ СК РФ и ФСБ.

Фургала доставляют в Москву.

- Сергей Фургал не первый за последние годы арестованный губернатор. Так что можно предположить, что будет. - Говорит экс-ответсек Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Иван Мельников. - Сразу после приземления его повезут в здание Главного следственного управления СК РФ на Технический переулок. Там пройдет допрос и процедура предъявления обвинения. Сегодня, ну или крайний срок завтра утром губернатор предстанет перед судом по избранию меры пресечения. Как правило дела задержанных ГСУ СК рассматривает Басманный суд Москвы. И в случае, если будет выбран арест, то Фургала определят в один из следственных изоляторов Москвы.

Скорее всего это будет СИЗО №1 “Лефортово” либо блок “Матросской тишины”, так называемый “Кремлевский централ”.

Сергея Фургала привезли в Москву на допрос в автозаке. Фото: ТАСС

Сергея Фургала привезли в Москву на допрос в автозаке.Фото: ТАСС

- Карантин для всех вновьприбывших в СИЗО - обязательная процедура, даже не в период эпидемии. Так что, если губернатор попадет в СИЗО, то следующие две недели проведет в “одиночке”. Потом только его переведут в основную камеру, где он будет дожидаться решения суда. Если Сергей Фургал пожалуется на условия содержания, то члены ОНК смогут пообщаться с ним в кабинете для краткосрочных свиданий. Все общение сейчас в период пандемии происходит только так.

Сергей Фургал был задержан сегодня утром по подозрению в совершении особо тяжких преступлений — речь о заказных убийствах предпринимателей.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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