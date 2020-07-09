2020-07-09T14:58:59+03:00
Происшествия

Сможет ли губернатор Хабаровского края Сергей Фургал избежать наказания из-за срока давности

Главу региона подозревают в организации убийств 15 лет назад
Василиса НИКОЛАЕВА
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Главу региона подозревают в организации убийств 15 лет назад. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлаву региона подозревают в организации убийств 15 лет назад. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Обвинение ему еще не предъявлено, мера пресечения не избрана. Однако, уже появились предположения, что губернатор может попытаться избежать наказания. Возможно ли это, “КП” спросила у юриста.

Официальных данных о том, по какой именно статье будет предъявлено обвинение губернатору, пока нет. Однако из неофициальных источников известно, что его подозревают в организации заказных убийств бизнесменов. Александра Зори (2004 год), Олега Булатова (2005 год), Романа Сандалова (2004 год) и в организации покушения на других предпринимателей.

В уголовном кодексе РФ есть такое понятие, как “освобождение от ответственности в связи с истечением срока давности”. По статье 105 “Убийство” - 15 лет. По статье “Организация преступной группы” - 10 лет. Получается, даже если причастность Фургала будет доказана, он сможет избежать наказания?

- Скорее всего нет, не сможет, - считает юрист Иван Мельников. - Пункт 4 статьи 78 УК РФ "Освобождение от уголовной ответственности" гласит, что: “Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью (на нее в настоящий момент наложен мораторий) или пожизненным лишением свободы, решается судом". С большой долей вероятности Сергею Фургалу инкриминируют особо тяжкие преступления, которые наказываются сроком вплоть до пожизненного. Потому что убийство не одно, есть там и отягчающие обстоятельства. На практике избежать наказания удается, если убийство непреднамеренное и человек, пусть и через много лет, во всем сознался. У губернатора Хабаровского края совсем другой случай.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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