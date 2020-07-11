«Необратимые нарушения коры головного мозга»: У Бари Алибасова диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма

Бари Алибасова перевели на лечение в московскую психиатрическую больницу №1 им. Алексеева. В клинике 73-летний продюсер пробудет до августа, а затем уедет в Калининград на длительную реабилитацию – на два года. По словам сына основателя группы «На-На» Бари Алибасова-младшего, врачи обнаружили у его отца «необратимые нарушения коры головного мозга».

Медики поставили продюсеру диагноз «корсаковский психоз»: это психическое расстройство возникает у больных хроническим алкоголизмом, его самый яркий симптом – грубые нарушения памяти. Обычно корсаковский психоз появляется на последней, третьей стадии алкоголизма. Прогнозы медиков неутешительны: Бари Алибасов-младший утверждает, что шансы отца на выздоровление – всего 2 процента.

Видеоролик, опубликованный Telegram-каналом Russia Today, запечатлел встречу отца и сына в психиатрической больнице. На видео Алибасов-младший рассказывает продюсеру, какой сегодня день, где он находится, и сколько оставался в больнице. Бари Каримович признается, что совершенно ничего не помнит.

- Про июнь я ничего не знаю... Я вообще не понимаю, что я, где я, зачем. Я спрашиваю: «Военкомат?». А они отвечают: «Ты в больнице». Все болит, голова кружится, - посетовал Алибасов-старший.

Продюсер с сыном Бари Алибасовым-младшим. Фото: Инстаграм.

В том, что его отец дошел до такого состояния, сын продюсера обвиняет его приятелей. Он утверждает, что группа лиц совершила на Алибасова покушение. Якобы эта компания в конце мая две недели подряд приходила к основателю «На-На» домой и целенаправленно спаивала его. В итоге 1 июня продюсер дошел до критического состояния, и ему пришлось вызвать скорую. Как уверяет Алибасов-младший, в группу злоумышленников входили нынешняя супруга Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга.

Напомним, в июне Бари Алибасов внезапно пропал с радаров публики: окружение продюсера объявило о его таинственном исчезновении. Вскоре эпатажного Бари обнаружили в психиатрической клинике, куда звездного пациента поместил сын. Исчезновение Алибасова странным образом совпало со скандалом, связанным с недвижимостью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса утверждает, что супруг захватил ее квартиру площадью 50 кв. метров в Новой Москве и обманом переоформил недвижимость на своего водителя. Алибасов же уверял, что передал жилплощадь своему помощнику, чтобы не платить бешеные налоги. И обещал, что квартира вскоре вернется к законной владелице.

Лидия Федосеева-Шукшина обвинила Алибасова в том, что он присвоил ее квартиру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестно, можно ли верить словам сына Алибасова о том, что шансы его отца на выздоровление составляют всего два процента. Совсем недавно Бари-младший уже заявлял, что его отец при смерти - когда продюсер группы "На-На" по ошибке выпил "Крота". Тогда у него якобы диагностировали ожог пищевода. Однако Алибасов довольно быстро пришел в себя и даже нашел силы сниматься в ток-шоу, на которых он вместе с сыном заработал многомиллионные гонорары.