На что россияне потратили 20 тысяч на ребенка, которые получили от государства

В середине мая Владимир Путин объявил о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, в конце июня о повторном перечислении 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 0 до 16 лет. «Президентские» поступили на счета в начале двух летних месяцев.

Часть денег пошло на покупку товаров для детей. Так, в июне в одном только интернет-магазине Wildberries продажи игрушек, детской одежды и прочих товаров для малышей подскочили на 137% по сравнению с прошлым годом. Детской одежды и обуви купили на 186% больше, игрушек - на 226%, а товаров для новорожденных - на 228%.

Впрочем, не все тратили президентские деньги на детей. Магазины электроники сообщили о всплеске спроса на недорогие смартфоны в районе 5-10 тысяч рублей. Как раз первые «детские» деньги.

Но не стоит спешить с выводами, мол, не все так плохо, раз люди в кризисных условиях тратятся на мобильные, считает Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук.

- Не забывайте, что пандемия подтолкнула людей к необходимости быть на связи. Не всегда есть возможность купить компьютер, он стоит дороже смартфона, - объясняет экономист. - Поэтому для детей и для работы на удаленке приобретают смартфоны, где есть в том числе возможность и видеосвязи. Это ответ на сокращение объема социальных коммуникаций по принципу лицом к лицу. Поэтому покупка дешевых смартфонов - вполне житейская ситуация.

Как и предсказывали эксперты, люди стали тратить больше на еду. По крайней мере в процентах – за счет того, что экономят на остальном. За время карантина и в сравнении с данными прошлого года продукты питания в структуре расходов российской семьи стали занимать существенно большую долю. Как подсчитали аналитики Ромир, в июне общие расходы среднестатистической российской семьи составили 58,3 тыс. руб., что на 1,3% выше, чем в мае, и на 13,5% ниже июня 2019 года. Из этой суммы 21,1 тыс. руб. (36% от всего бюджета) потратили на продукты. В то время, как год назад семья тратила 67,5 тысяч рублей, из которых на еду уходило 20,6 тыс. руб. или 30,5% всех трат.