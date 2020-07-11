Нижнее белье для слабаков: 66-летняя Елена Проклова удивила внешним видом

Елена Проклова не зря считалась одним из главных секс-символов СССР. Эффектная актриса сводила с ума десятки мужчин, у нее были бурные романы с известными актерами. Ради красавицы-блондинки они бросали семьи. Снять эффектную красавицу в своем фильме мечтали многие режиссеры. Это и не удивительно. Роскошная артистка буквально притягивала к себе мужчин, которые в прямом смысле теряли из-за нее головы.

В свои 66 лет Елена Проклова может похвастаться моложавым видом. Заслуженная артистка России настолько в себе уверена, что не только в коротких шортах приходит на телешоу и позирует в купальнике. Актриса не стесняется появляться прилюдно без нижнего белья. Что и произошло в недавнем интервью.

Звезда фильмов "Будьте моим мужем" и "Экипаж" опубликовала в блоге фото, на котором позирует без бюстгальтера. В кадре Елена появилась с удлиненной прической под мальчика и в хлопковом костюме, под которым нет и намека на важную деталь женского гардероба.

Шокированные поклонники, увидев кумира в пикантном образе, предположили, что их любимица просто изнывает от жары. А некоторые и вовсе предположили, что 66-летняя актриса "небось и без трусиков".

alenaproklova 13 июля премьера

Кстати, одна из самых привлекательный советских артисток поражает тем, как умеет останавливать время. Она открыто делится рецептами своей красоты и молодости.

"Меня часто спрашивают, чем я питаюсь, чтобы поддерживать свое тело в форме. Скажу сразу, что я за здоровое питание. Подсчетом калорий я, конечно, себя не мучаю и диет никаких не придерживаюсь. Но я давно стала поклонницей натуральных продуктов и предпочитаю есть то, что дает нам сама природа. Я сама проращиваю зерновые культуры и балую себя ростками пшеницы и зеленой гречки собственного изготовления. Конечно, «праздник живота» и разные нарушения в виде любимых вкусняшек никто не отменял. Это я тоже люблю", - рассказывала Елена Игоревна.

Отметим, два года назад Елена Проклова призналась, что у нее были романы с Андреем Мироновым, Олегом Янковским, Михайем Волонтиром и Олегом Табаковым. Она попросила прощения у жен знаменитых актеров. "Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носит такой «вторичный характер»", - говорила артистка.