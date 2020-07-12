Жириновский призвал переименовать Стамбул в Константинополь и вернуть Собор Святой Софии православным

Глава ЛДПР Владимир Жириновский осудил главу Турции Реджепа Эрдогана за то, что он превратил Собор Святой Софии в мечеть. В эфире Радио «КП» он призвал не переименовать Стамбул в Константинополь.

- Надо сохранить, чтобы это был православный храм. Эрдоган не должен идти на поводу у мракобесов, которые заставляют его изменить статус, - отметил Жириновский. - Пусть прислушается к обращению нашего Патриарха Московского и Всея Руси. Я бы вернул название Константинополь, я бы русский язык разрешил использовать в Турции, Эрдоган готов наш русский рубль использовать. Пожалуйста. Так что впереди русский язык будет второй язык в Турции.

Политик напомнил, что основной доход у турок это русские туристы. Несколько миллиардов долларов в год.

- И там на побережье все по-русски говорят. И у турок очень хорошо идет русский язык. Без акцента. В Прибалтике с акцентом говорят на русском. А у турок нет – как будто бы это родной язык. Потому что они давно перемешались с нами. Мы же соседи. И воевали десятки раз. Мы брали турок в плен, они русских брали в плен, там все это кровь, плавильный котел, все перемешалось. Даже Эрдоган не совсем, наверное, турок, чего-то у него там от грузин есть, - решил Жириновский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789411" frameborder="0"></iframe> Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

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