«Из-за уколов красоты началась асимметрия лица»: как омолодилась Боня и лишилась морщин Королева

На этой неделе обсуждали преображения Наташи Королевой и Виктории Бони. Королева, выйдя из самоизоляции, шокирует публику омоложением – на свежих фото она выглядит лучше, чем 20 лет назад. Боня продолжает учить народ гимнастике для лица, которая якобы спасла ее от морщин.

Как же омолаживаются эти звезды на самом деле? 47-летняя Королева вдруг лишись даже от мимических морщин, приобрела точеные скулы, и даже носик стал менее широким. В соцсетях поставили диагноз – певица Наташа Королева сделала подтяжку. Ведь по слухам, дамы с Рублевки за три месяца самоизоляции только и делали, что давно задуманные операции по коррекции внешности и омоложению.

Однако пластический хирург Николай Григоряк объясняет kp.ru, что преобразования со внешностью у артистки были: «Не стоит забывать, что многие фотографии звезд подвергаются фотошопу. Можно было бы предположить, что певица немного исправила нос, сделав ринопластику и немного укоротив кончик носа. Но вряд ли это так. Скорее всего, еще более эффектной внешности звезда добилась, немного похудев и сделав некоторые косметологические процедуры».

Косметологию Наташа любит. Можно смоделировать и скулы, а они у нее теперь идеальные, как и овал лица. С помощью инъекций можно выполнить самые разные процедуры по омоложению и коррекции внешности. Кроме того, теперь часто и форму носа меняют без операций — противопоказаний и неприятных последствий, кстати, масса. Также есть множество аппаратных процедур, которыми и омолаживаются наши артистки.

Виктория Боня до экспериментов со внешностью.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот 40-летняя экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня написала множество постов об отрицании инъекций и чудодейственных свойствах ее гимнастики для лица. Но психанула, общаясь в комментариях с подписчиками, и покаялась: мол, раньше и уколы красоты колола, и даже бесшовную блефаропластику делала.

Боня сейчас утверждает, что вся пластика в прошлом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вика разоткровенничалась, что после уколов красоты у нее случилось осложнение на лице:

«Колола, и пошла жуткая асимметрия после уколов. Грыжи под глазами убирала в 25 изнутри, без швов – после этого глаза провалились жутко». Последствия неудачной блефаропластики уже давно незаметны, вот только мало кто верит, что теперь Боня отказалась от «иглы» красоты.

Скриншот с признаниями Бони.

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