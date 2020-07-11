Виктория Боня пострадала за красоту
С недавних пор Виктория Боня из простых блогеров решила переквалифицироваться в специалиста более широкого профиля. Звезда "Дома-2" запустила свой онлайн-курс упражнений для сохранения красоты и молодости лица. Благодаря фейсбилдингу сама модель, по ее словам, буквально расцвела и похорошела. Однако хейтеры не дремлют. Они уверены, что красота знаменитости является результатом работы пластических хирургов.
Подписчики Виктории Бони не раз упрекали ее в излишнем увлечении пластическими операциями. Фолловеры требовали от кумира признаний - мол, нельзя быть красивой такой и не ложиться под нож хирурга. Сама же модель страшно недовольна подобными заявлениями и все инсинуации на этот счет категорически отвергает. "Думаю некоторые из вас заметили, как на меня ополчились в последнее время тренеры по фейсбилдингу и некоторые косметологи. Я агитирую всех против ботокса, поэтому косметологов можно понять", - обратилась она к поклонникам.
Внезапно похорошевшая Вика рассказала, что на днях пересматривала свои видео четырехмесячной давности. Красавица просто поражена, насколько роскошно она теперь выглядит. Говорит, что глазам своим не верит - так похорошела в последнее время. Дело в том, что внешность Бони действительно заметно изменилась: веки стали более подтянутыми, взгляд открытым, лоб гладкий, овал лица четкий, а губы еще пышнее.
"Просто не могу поверить, что это я. Можно сколько угодно писать заголовки, что все благодаря манипуляциям инъекций, но факт остается фактом. Что весь карантин я провела дома в Каннах, а затем занималась переездом в Монако", - откровенничает звезда.
Столкнувшись с волной негативных комментариев из-за своей красоты, Боня поведала, что к пластическим операциям она не прибегала и даже не планировала. Девушке достаточно дорогих уходовых средств и ежедневной зарядки для лица. "Я не делала ни одной себе процедуры даже аппаратной косметологии. Не говоря уже о каких-то уколах и пластике, в которой меня по сей день обвиняют", - заверила Вика.
По ее словам, своей красоте она обязана серьезной работе над собой. "Люди делятся на два типа – те, кто работает над собой, вкладывает энергию и силы в себя. А есть те, кто направляет свой фокус и энергию на других, обвиняя, оправдывая свое бездействие, выискивая недостатки", - ответила на нападки завистников 40-летняя телеведущая. По мнению звезды, она себя любит, потому много внимания уделяет своему внешнему виду.
ИСТОЧНИК KP.RU