Пухлые губы и новый нос: Наташа Королева поразила переменами во внешности

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса. Артистка может похвастаться роскошной фигурой и аппетитными формами, она выступает на сцене в откровенных нарядах, нередко эпатирует публику пикантными снимками в микроблоге. При этом 46-летняя исполнительница зовет себя "ягодкой". Правда, на одном из последних снимков звезду не узнали.

Наташа Королева не раз заявляла, что по-прежнему молода и красива благодаря матушке-природе и никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Она имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти. Исключение - только зубы. Певица установила виниры. Но на днях она разместила снимок, который шокировал поклонников.

"Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите. На всех цифровых площадках!", - похвасталась супруга Сергея Глушко, который известен как стриптизер Тарзан.

И тут публика буквально обомлела. Поклонники в недоумении разглядывают портрет любимицы и не могут понять, что с ней произошло. Однако все сходятся во мнении, что артистка перестала быть похожа на саму себя. Кто-то пишет, что Наташа перенесла ряд пластических операций. Другие настаивают, что она приобрела "чужую" внешность с помощью фотошопа.

koroleva__star Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен

"Это не Наташа!", "А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Перебор с фотошопом!", "А кто на фото? Явно не Королева", "Пластика, 100%", "Не похожая на себя", "А где Королева?", "Вообще не похожа на себя, еле узнала", "Они все похожи сейчас друг на друга. Кто это? Видно, один и тот же пластический хирург делал…", "Это фото Водяновой?", "Я не узнала на фото", "Вас так отфотошопили, даже не узнать", "Скоро все наши артистки с одинаковым лицом будут", "По фото тоже подумала, что Темникова. Потом Глюкоза. Потом прочитала, что Королева и все равно не узнала, не нашла ни одной знакомой черты. Но фото очень красивое", "Красиво! Но чужая!", "Что с собой сделала", - переживает публика.

Стоит отметить, что на днях Королева уже давала повод поволноваться за свою судьбу. Сергей Глушко сделал неоднозначное заявление в гостях у Ивана Урганта, после которого в Сети поползли слухи о том, что певица оказалась на грани развода с мужем.

Танцор пришел на съемки без жены. Отсутствие супруги он комментировать на стал. А вскоре признался, что еще даже не начал планировать сюрприз любимой на 8 марта. Ургант предложил смастерить подарок своими руками прямо в студии. Артисты сели за гончарный круг, чтобы сделать женам вазы. Но в какой-то момент у ведущего случилась неприятность: его заготовка сломалась. Ургант посетовал, что его ваза "ушла". На что Глушко неожиданно заметил: "Так бывает. Обычно, правда, жены уходят от мужей...".

Напомним, Наташа Королева счастлива в браке с Сергеем Глушко 17 лет. У супругов есть сын Архип. Он решил пойти по стопам родителей.