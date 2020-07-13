2020-07-13T16:36:22+03:00
Звезды

Постаревшая дочь Андрея Миронова показала сильно располневшую фигуру

Мария Голубкина не стесняется ни своих лет, ни лишних килограммов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Голубкина - не тот человек, который будет переживать из-за лишних килограммов и морщин на лице.Мария Голубкина - не тот человек, который будет переживать из-за лишних килограммов и морщин на лице.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Мария Голубкина - не тот человек, который будет переживать из-за лишних килограммов и морщин на лице. Дочь легендарного актера Андрея Миронова чувствует себя уверенно в любом весе и возрасте. Она следует негласному правилу - стареть надо красиво. По ее словам, уметь принимать себя такой, какая ты есть, - значит взрослеть.

Прославленный актер Андрей Миронов был женат дважды. Первая супруга звезды советского кино - актриса Екатерина Градова родила ему дочь Марию. Вторая жена - актриса Лариса Голубкина. От первого брака она родила Машу, которую Миронов называл своей дочерью и относился к девочке как к родной. Обе Маши пошли по стопам своего звездных родителей, став актрисами.

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Горячо. Буйабес
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Марии Голубкиной в сентябре исполнится 47 лет. Она активно ведет блог, много снимается и часто выходит в свет. Правда, в последнее время ее внешний вид вызывает бурные обсуждения в соцсетях. Похоже, что сказывается любовь актрисы к вкусным блюдам. Впрочем, Голубкина, похоже, не волнуется на этот счет и не думает садится на диету. Более того, бывшая супруга Николая Фоменко сама же и поделилась кадрами, на которых выглядит довольно пышно во время своего мастер-класса по приготовлению буйабеса.

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Сбылась моя мечта сварить суп на человек
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Подписчики отметили, что артистка сильно прибавила в весе и постарела. "Фигура пухнет, как на дрожжах", "Надо бы заняться собой", "Боже, какая большая стала", "Маша, вы раздались и постарели", "Мария Андреевна, вы прям боярыня в теле", - высказывается недовольная публика.

Сама Голубкина недавно она сделала неожиданное заявление. Мол, для нее пришло время начать красиво стареть. "Стареть значит взрослеть. Не торопиться, не участвовать во всем подряд. И не жалеть, что мимо тебя что-то проносится", - говорит она.

golubkina1973golubkina1973
Мария Голубкина обожает готовить
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При этом звезда подчеркивает, стареть - не значит считать свои морщины. "Самое смешное, что женщины, которые себе что-то накололи и навтыкали, не знают, что скоро это выйдет из моды. И самым современным трендом станет старость. Сейчас уже модно сохранять индивидуальность. А в одежде давно уже в моде винтаж. Старость - наше все. Нужно не бежать, не спешить, получать от жизни удовольствие. Находить в ней каждый день поводы для радости и ценить то, что у тебя есть", - цитирует Марию "Караван историй".

ИСТОЧНИК KP.RU

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