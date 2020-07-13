2020-07-13T21:13:02+03:00
Звезды

Сестра пришла в ярость от сравнения с Жанной Фриске

Наталья Фриске заявила, что никого на свадьбе не копировала
Ольга ЛИБГАРДТ
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Жанна Фриске и её сестра Наталья всегда были похожи. Теперь сестра пытается эксплуатировать образ Жанны.Жанна Фриске и её сестра Наталья всегда были похожи. Теперь сестра пытается эксплуатировать образ Жанны.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Кто бы мог подумать, что выступление младшей сестры Жанны Фриске вызовет такой ажиотаж. Наталья Фриске пела и плясала на свадьбе в подмосковной Балашихе в платье покойной Жанны, а также исполнила песни из ее репертуара.

Сестру Жанны Фриске раскритиковали после исполнения хита "Где-то летом" покойной родственницы. Но более всего народ возмутило то, что Наталья Фриске сделала прическу, как у Жанны, и надела одно из любимых платьев звезды цвета фуксии. Наталья пришла в ярость от сравнения с умершей от рака мозга родственницей.

"Отцепитесь уже от меня! Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла", - цитирует девушку "Ридус".

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Сестра певицы Жанны Фриске развлекала гостей на свадьбе
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Не стал молчать и папа Фриске. Владимир назвал бредом обвинения в адрес младшей дочери, которая якобы хочет построить карьеру, копируя образ сестры.

"Наталья не занимается пением на коммерческой основе. Ее пригласили на свадьбу как гостью. Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру", - заверил мужчина.

По его словам, Наталья действительно носит вещи Жанны и могла быть в ее платье. "Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить?", - цитирует его Собeседник.Ru.

Напомним, родная сестра певицы Жанны Фриске впервые за долгое время выступила на сцене в минувшие выходные. Наталья стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы. Поклонники пришли в ужас от увиденного. Многим не понравилось то, что Наталья пытается во всем походить на Жанну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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