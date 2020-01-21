2020-01-21T13:55:03+03:00
Звезды

Сестра Жанны Фриске похудела до 65 кг и показала шикарную фигуру в красном бикини

От 33-летней Натальи Фриске глаз не отвести
Ольга ЛИБГАРДТ
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От 33-летней Натальи Фриске глаз не отвестиОт 33-летней Натальи Фриске глаз не отвестиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наталья Фриске все больше становится похожей на старшую сестру. Жанна Фриске никогда не была худой, но всегда была очень спортивной и подтянутой. Теперь и Наталья может похвастаться шикарной фигурой.

Наталья Фриске много лет ведет борьбу с лишним весом. После смерти Жанны Фриске она перенесла жуткий стресс и сильно заболела. Из-за этого в организме произошел гормональный сбой, и без того упитанная Наталья сильно поправилась.

В какой-то момент младшая Фриске уже не могла смотреть на себя в зеркало. Тогда она села на жесткую диету и заставила себя пойти в спортивный зал. Повышенное внимание она уделяла массажу и обертываниям.

Сначала сестра известной певицы избавилась от 10 лишних килограмм. А теперь, похоже, сбросила еще пару-тройку. Во всяком случае при росте 174 сантиметра красавица теперь весит 65 килограммов.

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В женской энергии не надо много усилий...
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Об идеальном соотношении веса и роста Наталья сообщила в блоге. Фриске уверена, что в похудении нет ничего сложного, если начать жить в гармонии с собой. Она также порассуждала на тему женской энергии.

"В женской энергии не надо много усилий, все случается само по себе. Потому что на твою мягкость и спокойную уверенность притягиваются невероятно мужественные, щедрые и уверенные в себе мужчины. Так устроена жизнь. Она вся про отражения", - написала девушка.

И дала совет подписчицам - если не нравится окружение, нужно смотреть всегда только на себя. "Меняешь себя - меняется все вокруг. Идешь в женственность - мужчины рядом мужают. Если не мужают, то есть смысл честнее на себя посмотреть", - резюмировала 33-летняя красавица.

Подписчицы согласились с мнением своего кумира и восхитились ее внешним видом, похвалив шикарную фигуру. Фриске буквально засыпали вопросами по поводу диеты. Наталья рассказывала, что сейчас она не ест мучное, жирное и сладкое. С недавних пор питается правильно. В ее рационе доминируют овощные салаты, а крупы она позволяет себе по утрам. Она также признавалась, что когда начал уходить вес, жир на животе упорно не желал исчезать. Тогда она сделала липосакцию. Девушка честно сказала, что это была ее давняя мечта - избавиться от складки в нижней части живота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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