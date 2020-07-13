2020-07-13T21:51:23+03:00
Звезды

Михаил Ефремов пытался откупиться сразу после смертельного ДТП

Шокирующее видео стало достоянием общественности
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ефремов пытался откупиться сразу после аварии.Ефремов пытался откупиться сразу после аварии.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер Михаил Ефремов попытался откупиться после смертельной аварии в центре Москвы. Соответствующее видео показали в эфире программы "60 минут", после чего телеведущая Ольга Скабеева разместила ролик в блоге.

"Как Ефремов пытался откупиться сразу после аварии. Наш эксклюзив", - подписала видео телеведущая Ольга Скабеева. В ролике можно увидеть, как полицейский заполняет протокол в отношении Михаила Ефремова. На фоне слышен голос знаменитого артиста. "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", - предложил он.

olgaskabeevaolgaskabeeva
Как Михаил Ефремов пытался откупиться сразу после смертельного ДТП
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В аккаунте Скабеевой также появилось видео, на котором запечатлен Михаил Олегович во время медицинского освидетельствования. Он показывает характерный жест пальцем, который носит оскорбительный характер.

olgaskabeevaolgaskabeeva
Как Михаил Ефремов вел себя на медосвидетельствовании
508 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.

В ответ родственники Захарова сообщили: "Так как Михаил Ефремов более не признает свою вину в ДТП, то прощать его не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова".

Адвокат Михаила Олеговича утверждает: "Он в день ДТП не помнит, что случилось, как это все было. Это его законное право, Ефремова. Он имеет право неоднократно признаваться, а также отказаться… Его признание или непризнание не противоречат...". По его словам, если в суде будет понятно, что представленные доказательства недопустимы, то защита признает вину и принесет свои извинения. Он уточнил, что собирается добиваться в суде оправдания актера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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