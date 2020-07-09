"Прощать не за что": семья погибшего Захарова обратилась к Михаилу Ефремову

Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП в центре Москвы 8 июня, отреагировали на отказ Михаила Ефремова признать себя виновным в аварии. В свою очередь, адвокат актера собирается добиваться в суде оправдания артиста."

"Так как Михаил Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова", - процитировал Александр Добровинский заявление семьи Сергея Захарова.

Ранее адвокат Михаила Олеговича утверждал, что расследование уголовного дела продолжается. Он сообщил, что актер отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП. По словам защитника, в аварии, в которой погиб курьер Захаров, участвовала машина Ефремова, а в салоне актер мог быть и не один.

"Я уже неоднократно говорил и для вас говорю: он в день ДТП не помнит, что случилось, как это все было. Это его законное право, Ефремова. Он имеет право неоднократно признаваться, а также отказаться… Его признание или непризнание не противоречат...", - сообщил Эльман Пашаев в эфире YouTube-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

По его словам, если в суде будет понятно, что представленные доказательства недопустимы, то защита признает вину и принесет свои извинения. Он уточнил, что собирается добиваться в суде оправдания актера, передает ТАСС. "Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет - покажет суд", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.