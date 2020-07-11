2020-07-11T22:02:18+03:00
Звезды

Актриса Тамара Семина о родне погибшего Захарова: "Зачем они венки от Ефремова выбрасывают?"

Звезда фильма "Вечный зов" искренне не понимает поведения близких погибшего курьера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Тамара Семина. Фото: Сергей Бобылев/ТАССАктриса Тамара Семина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Звезда советского кино Тамара Семина переживает за Михаила Ефремова, как за родного. Знаменитая актриса, сыгравшая яркие роли в культовых фильмах "Вечный зов", "Воскресение" и "Одиноким предоставляется общежитие" места себе не находит после смертельного ДТП в центре Москвы. Более всего ее удивляет поведение родни погибшего курьера Сергея Захарова.

"Миша сам себя казнит! Вот какова его ситуация. Он сам говорит: «Я не знаю, как мне дальше жить. Возьмите меня из квартиры и посадите в тюрьму!»", - приводит Тамара Семина слова Михаила Ефремова.

Актриса не понимает поведения родственников погибшего Сергея Захарова. "Вечная память ни в чем не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что все так случилось", - цитирует артистку Собеседник.Ru.

В свою очередь, актриса Наталья Лапина, пристально следящая за ситуацией вокруг своего коллеги после ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, рассказала о проблемах Ефремова с алкоголем. По ее словам, с Михаилом всегда было весело. Он был душой любой компании.

"Лет 15 лет назад Никита Михалков организовал круиз по Волге, возродив атмосферу «Жестокого романса». Взял в аренду, как в знаменитом фильме, старый корабль с деревянными каютами. Среди звезд, которые отправились в круиз, был и Михаил Ефремов", - вспоминает Лапина.

Артистка тогда обратила внимание, что у актера большие проблемы с алкоголем. "Миша набухивался каждый день. Икра - ложками, водка - рекой: всего было в избытке. Мы сидели рядом с Мишкой за одним столом, болтали о жизни. Хороший, добрый мужик. Но каждый день - бухой в хлам. В той поездке бывало, что, когда расходились гости, он продолжал гулять. В результате засыпал прямо за столом", рассказала звезда сериала "Убойная сила".

Лапина считает: оставлять Ефремова дома одного сейчас небезопасно. "Миша, говоря простыми словами, ударился о дно... Если Мише все сойдет с рук, он, конечно, не перестанет бухать", - уверена Наталья.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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