Магазины грозят убрать из продажи отечественное вино

Уже полмесяца, с 26 июня, в России действует новый закон о виноградарстве и виноделии. Предполагалось, что новшества защитят тех отечественных производителей, которые делают качественное вино. И покупатели в итоге поймут, что «вино России» - это не какой-то разбавленный спиртом компот. Но, как нередко водится, применение закона пока пошло интересными путями. Магазинам проще вообще не ставить наши напитки на прилавок, а покупатели рискуют еще больше запутаться в различных обозначениях.

«НЕ-ВИНО» И «ВИНО РОССИИ»

По новому закону, торговые точки должны выделять отдельные полки для отечественных виноградных напитков, снабдив их табличкой «Вино России». Что к нему относится, прописано четко — вино, произведенное у нас, из нашего же винограда. При этом большую часть отечественного красного и белого делают из привозных материалов не лучшего качества. Отсюда и убеждение, что российское вино лучше не пить.

Теперь же полка «Вино России» - престижное место для благородных напитков.

На отдельную полку предписано изгнать и всякую бормотуху, да еще так и написать - «Не является вином». Это так называемые винные напитки, которые малого общего имеют с перебродившим виноградным соком.

Казалось бы, ничего невыполнимого. Но казусы начались сразу же. В первые дни действия нового закона по соцсетям пошли гулять фотографии магазинной полки с угрожающей надписью «Не является вином», на которых мерно стояла продукция признанных крымских производителей: «Нового света» и «Инкермана». Комментаторы издевались: «Защитили отечественное».

Как оказалось, в магазине не разобрались с особенностями маркировки. Продукция «Нового света» и «Инкермана» производится исключительно из российского винограда — крымского и краснодарского. И на все сто отвечает требованиям к «вину России». Но на этикетке отсутствовала маркировка ЗГУ («защищенное географическое указание»), которое присваивается винам, произведенным из винограда, выращенного в своем регионе (то есть, например, в Крыму из крымского). В торговой сети, не поняв, что им делать, решили перестраховаться и на всякий случай посчитать известные и качественные крымские бренды «не вином».

На этом сюрпризы не закончились. В «не вино» в торговых сетях попало итальянское Asti. Тут все оказалось серьезнее. Популярное в России, да и не только, игристое может содержать меньше алкоголя, чем того требует для вина новый российских закон. И пусть весь мир признает этот напиток качественным, для нас это, основываясь на данных этикетки, - «не вино»!

«ЧИТАЙТЕ ЗАКОН, ТАМ ВСЕ НАПИСАНО»

Ритейлеры предупреждали, что к закону у них много вопросов, не все понятно — просили предусмотреть переходный период. Депутаты ответили в том духе, что «надо лучше читать закон, там все написано». Ну, торговые сети и разбираются теперь с законом в меру того, кто как прочитал и понял, - пока по спорным вопросам нарабатывается какая-то практика и поспевают разъяснения Росалкогольрегулирования.

Тех, кто разбираться не торопится, уже начали штрафовать. В частности, за отсутствие надписи «Вино России» на полках, где обнаружена продукция отечественных винзаводов.

Со штрафами тоже не все просто. Конкретных наказаний за «не ту» маркировку полок с вином — не самое опасное для потребителей нарушение - новый закон не предусматривает. Поэтому грозят штрафы «по полной программе» - как за нарушение правил торговли алкоголем и спиртосодержащей продукцией. Они довольно жесткие: на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Кажется, магазинам может показаться проще вообще отказаться от российского вина от греха подальше, чем кормить армию проверяющих.

Pа отсутствие надписи «Вино России» на полках- штраф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БУДЕМ ПИТЬ ЧИЛИЙСКОЕ?

И чего теперь ждать потребителям, о приучении которых к хорошему отечественному вину вроде как хотели позаботиться?

- Проблемы с применением нового закона о вине есть. Они есть как у виноделов - причем не только у тех, кто «бадяжил», но даже у добросовестных производителей качественных вин. Но отказаться от российского вина розница сможет едва ли, - считает винный эксперт, партнер агентства винного консалтинга «Double Magnum» Игорь Сердюк. - Магазины могут просто обязать иметь на полках определенный процент российского вина, как когда-то хотели. Впрочем, до такой жесткой оппозиции дело дойдет едва ли. Выполнить требования нового закона — не самое сложное. Помарочный учет в ЕГАИС приносит больше хлопот.

- Магазины не откажутся от отечественного вина по одной простой причине: оно сейчас занимает не менее 65% объема российского рынка, поэтому придется магазинам как-то с ним разобраться, - считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - И это преимущественно вино дешевое, для массового потребителя. Другое дело, что сегодня основная масса российского «вина для бедных» производится из импортного виноматериала. То есть, по новому закону, это не «Вино России». Сколько времени будут с этим разбираться? Ну, до Нового года, думаю, все утрясется. У нас всегда через одно место все происходит. Стратегическое направление задано верное. Тактическое — конечно, нет.

Тем не менее, как не исключают эксперты, какие-то «спорные» вина магазины от греха подальше могут пока и убрать с прилавков — кому хочется налетать на штрафы. А уж что туда попадет — качественное отечественное или не очень - это как карта ляжет.