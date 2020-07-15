Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Отец и сын. Мы пересекались с ними несколько раз. И какими же разными они казались. Хабиб смотрит на тебя как на соперника. Он взглядом оценивает тебя, словно составляет план на бой - ищет твои слабые стороны, определяет, чем ты опасен, и, кажется, продумывает, на какой секунде поединка пройдет в ноги, опрокинет и после болевого дождется нескольких ударов твоей ладони по настилу клетки.

Взгляд Нурмагомедова-старшего был другим. Он тоже оценивал и взвешивал тебя. Но так, словно искал твои сильные качества. Те, которые позволят сделать из тебя чемпиона. Абдулманап Нурмагомедов знал в этом толк - согласно официальным данным, он воспитал 18 чемпионов мира. В Махачкале вам с гордостью расскажут, что их было никак не меньше 27.

Возможно, через четверть века Хабиб тоже научится смотреть на окружающий мир такими же мудрыми глазами вожака, который ответственен за всех, кого касается его взгляд. Но пока у Нурмагомедова-младшего есть две почти равнозначные по численности армии - поклонников и хейтеров. А его отца безмерно уважали и те и другие.

«У тебя не должно быть больше волос, чем у меня»

«У бога теперь есть великий тренер, самый лучший», - сказал знаменитый в прошлом боец Ренцо Грейси, узнав о смерти Абдулманапа. Но великим Нурмагомедова-старшего сделали всего пять слов - в них уместилась вся его уникальная методика наставника:

- убеждение

- личный пример

- поощрение

- требование

- принуждение.

Если вы готовы были слушать, Абдулманап не упускал возможности объяснить каждое из этих слов. «Убеждение» - это про то, что вы сами должны были поверить в себя. «Личный пример» - это про всю его жизнь, и даже немного про смерть. «Поощрение» - это про то, как Абдулманап Магомедович приезжал в свою школу, и для каждого мальчишки находил несколько приятных слов, и считал, что без этого все остальное бессмысленно.

«Требование» и «принуждение» - это про дисциплину. Она в школах Нурмагомедова была железной. Вы представляете себе, что такое толпа кавказских подростков, разгоряченных боем? Значит, и понимаете, насколько железной должна быть держащая их рука.

«Я спрашивал с каждого согласно его таланту. И отчислял лучших, если они не выполняли того, что от них требовали. Я - рекордсмен по отчислениям», - вспоминал тренер Нурмагомедов. Некоторые требования казались излишними. Говорят, Абдулманап не терпел в своем тренировочном зале длинных волос. Любил повторять, что у его бойца не может быть больше волос, чем у него самого. И мог выхватить из строя за длинный чуб кого-то из парней, чтобы объяснить это еще раз.

Но в этом тоже была своя философия: ты пришел сюда, чтобы сражаться за свои будущие победы. Если ради них ты не готов пожертвовать такой малостью, как несколько сантиметров волос, что ты вообще делаешь здесь?

Иммунитет к поражениям

Свой первый зал он открыл в 1987-м в родном селе. Чтобы оплатить ремонт в нем, пришлось продать четырех быков. «Условий никаких, чтобы помыться, два бака нагревали, кружкой поливали себя», - вспоминал Абдулманап Нурмагомедов.

К тому времени за его спиной было уже спортивное прошлое. Была и служба в армии, где он готовил солдат для заброски в Афганистан. «Каждые три месяца отправляли 150 солдатиков туда. А оттуда привозили солдат на ампутацию», - вспоминал в одном из интервью Нурмагомедов-старший. Был уже и Полтавский кооперативный институт, где будущий тренер получил диплом бухгалтера-экономиста. И к тому времени у Абдулманапа Нурмагомедова родился первый сын - Магомед. Хабиб появился на свет в 1988-м.

Абдулманап Нурмагомедов хотел сделать из сына олимпийского чемпиона по дзюдо. Хабиб выбрал смешанные единоборства. Но для того чтобы он стал в ММА непобежденным лидером, им вместе пришлось пройти длинный путь. Сейчас уже не так важно, какие именно были тренировки. Что 90 процентов из них занимала борьба и Хабиб получил крутой козырь на всю карьеру. Что Абдулманап придумал свою схему сгонки веса и его сын мог скинуть к бою за пару месяцев почти 20 кг, и тоже получал преимущество. Гораздо важнее, что сейчас все вокруг говорят, каким педагогом был Нурмагомедов-старший, скорее всего, это главное в истории восхождения его сына.

Абдулманап, например, специально провел своего сына через череду поражений, чтобы закалить его характер. А тот не понимал, зачем он выходит на ковер, если все время проигрывает. Но теперь сам Хабиб говорит, что у него выработался иммунитет к проигрышам. Он действует в ММА безотказно: 28 боев - 28 побед.

Три шанса «умереть»

Но тренировки у Абдулманапа Нурмагомедова всегда были жесткими, это правда. Чаще всего они были трехразовыми и начинались в 6 утра с зарядки и пробежки. Из Москвы слово «пробежка» кажется чем-то приятно буржуазным, от него веет мягкими закатами и приятной легкой усталостью. В понимании Абдулманапа пробежка чаще всего превращалась в тяжелый кросс по горам или каменистым пляжам Дагестана. Там его бойцы «умирали» первый раз. В этот день выпадало еще два шанса «умереть» - на второй тренировке до обеда и на третьей вечером. И чаще всего тренер был рядом.

Возможно, это его и сгубило. Рассказывают, поначалу Абдулманап Нурмагомедов не верил в серьезность коронавируса. Когда заразился, продолжал пробежки, не снижал нагрузки, отказывался сдавать тесты на COVID-19. И только когда положение стало совсем серьезным, Хабиб перевез отца спецрейсом в Москву, и там поставили диагноз: поражение легких на 75 процентов.

Через какое-то время появилось сообщение в Инстаграме Абдулманапа: «Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах». А вместе с ним зародилась надежда, что все закончится хорошо.

Увы, скоро Абдулманапу стало хуже, его вновь перевели в реанимацию, он впал в кому, затем был инфаркт, инсульт. Когда его вывели из комы, он чуть дышал, так что его время от времени подключали к аппарату искусственного дыхания. Рядом с Абдулманапом в больнице находился и его сын Хабиб.

А 3 июля пришло печальное известие: тренер чемпионов Абдулманап Нурмагомедов проиграл свою последнюю схватку. Тот самый пост в Инстаграме оказался последним его обращением к миру.

Вполне возможно, что чемпион мира теперь уйдет из спорта. Фото: Zuffa LLC via Getty Images

А В ЭТО ВРЕМЯ

Карьера Хабиба под вопросом

Чемпион хранит молчание после смерти отца. Но мир смешанных единоборств обсуждает, как скажется на его карьере уход близкого человека. Пусть Абдулманап Нурмагомедов не принимал в последнее время технического участия в подготовке сына к боям, его психологическая поддержка значила очень много.

Ближайший бой Хабиба намечен на 19 сентября. Но даже тренер чемпиона Хавьер Мендес не знает, состоится ли поединок. «Если Хабиб решит завершить карьеру, то я буду на его стороне, если нет, то я тоже его поддержу», - заявил Мендес. И это значит только одно: уход Нурмагомедова-младшего из спорта действительно реален.

Но сами бойцы и руководство UFC надеются, что Хабиб все же будет сражаться в октагоне в честь своего отца.

«Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье. Не падай духом, Хабиб. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, я надеюсь, будем соревноваться», - написал один из потенциальных соперников Хабиба Тони Фергюсон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Село Кироваул предлагают назвать его именем

На самом деле родным селом Абдулманапа Нурмагомедова является не Кироваул, а Сильди. Оно находится на границе с Чечней, и именно там родился и сам тренер, и его сын Хабиб. В том же селе есть несколько улиц, названных в честь их родственников. Но Абдулманап Нурмагомедов жил в Кировауле и там же был похоронен.

Жители на сходе поддержали идею о переименовании села в честь тренера. Теперь это решение должны утвердить власти Дагестана.