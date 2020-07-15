Россия открывает границы для транзита санкционных грузов

Продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада, которое в России ввели еще в 2014 году, так прочно вошло в нашу жизнь, что его и не замечаешь давно. И вот правительство сообщает: границы страны для санкционки с 15 июля открыты. Правда, речь идет только о транзите, причем лишь автомобильным или железнодорожным транспортом. Оставить в России европейскую снедь по-прежнему нельзя.

Цель у нововведения логичная: дать людям заработать.

- Открытие транзита санкционных товаров станет стимулом для роста контейнерных перевозок через России, возможностью для отечественных логистических компаний получить дополнительную загрузку и новых крупных клиентов в Азии и Европе, - пояснил заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов.

За словами чиновника стоят скрупулезные расчеты. По прогнозам специалистов, за год по территории нашей страны пройдет больше 82 тысяч перевозок фурами и контейнерами по железной дороге. Причем очевидно, что маршруты через Россию будут востребованы: слишком долго и дорого объезжать саму большую страну в мире. Международные автоперевозчики подсчитали, что рейс в обход России у них получается на 5 тысяч долларов дороже.

Пломба, на основе системы ГЛОНАСС подаст сигнал, если ее попытаются снять, или если груз отклонится от маршрута. Фото: пресс-служба ООО «Центр развития цифровых платформ».

Власти разработали такую схему, при которой обмануть систему и под видом транзита ввезти запрещенный груз в Россию будет невозможно. На границе при въезде в страну на фуру или контейнер с санкционкой будут вешать специальную электронную пломбу, а на выезде ее снимать. Пломба, на основе системы ГЛОНАСС подаст сигнал, если ее попытаются снять, или если груз отклонится от маршрута. Прибор, кстати, отечественного производства, поэтому рассчитан на наши реалии: работает на одном заряде до 45 суток, способен пережить температуры от -40 до +70 градусов.

- Технология гарантирует прозрачность перевозки, поскольку мы видим всю информацию о перемещении и сохранности товара, - сказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

- Это первый шаг к созданию реальных цифровых международных транспортных коридоров по территории России - самого быстрого и короткого пути между рынками Европы и Азии. Пути, который мы должны сделать экономически выгодным, и наиболее информационно обеспеченным именно за счет новых цифровых решений и сервисных платформ, - считает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.