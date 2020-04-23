"Прорыдала всю ночь": Ургант высмеял Барановскую за тоску по Аршавину

Юлия Барановская пришла в гости к Ивану Урганту. Телеведущая появилась в эфире "Вечернего Урганта" не с пустыми руками. Она написала новую книгу, в которой откровенно рассказала о личной жизни.

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Драматичное расставание влюбленных по сей день обсуждают в светской тусовке. Да и саму многодетную маму, кажется, воспоминания о прошлой жизни пока никак не отпускают.

Телеведущая преподнесла Ивану Урганту свою новую книгу. Артист, однако, труд Юлии высмеял. Впрочем, это можно назвать успехом. Ведь прошлую книгу Барановской он попросту сжег. "Когда я увидела, как вы сожгли ту мою книгу, я решила написать еще одну. Тем более, первая так хорошо разошлась", - с улыбкой начала беседу 34-летняя Юлия.

baranovskaya_tv Юлия Аршавина преподнесла Ивану Урганту свою новую книгу

Иван, повертев в руках издание, а потом открыв его, не сдержался. Телеведущий заявил, что в сборнике слишком много уделено внимания Андрею Аршавину. "Да тут везде один Андрей!. «Я прорыдала всю ночь». «Матч прошел спокойно». «Андрей как раз был в сборной»", - высмеял Ургант тоску своей гостьи по бывшему жениху.

Барановская с умозаключениями артиста не согласилась. Она отметила, что, хотя и уделила в книге внимание отношениям с Аршавиным, однако писала и про многое другое. Юля заверила, что ей есть, чем гордиться. После расставания с Аршавиным она прошла через множество трудностей, стала популярной телеведущей и сама обеспечивает большую семью.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили девять лет. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна. Но вместо того чтобы горевать и плакаться на всю страну о своей тяжкой доле, Барановская неожиданно для всех тихо попала на главный федеральный канал, справилась с возложенной на нее миссией телеведущей, а теперь каждый день вдохновляет собственным примером миллионы женщин.