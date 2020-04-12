Пока Юлия Барановская рыдает, Андрея Аршавина заметили в бане с новой пассией

Юлия Барановская и Андрей Аршавин одновременно дали повод говорить о себе. И если многодетная мать объявила о том, что находится в плаксивом настроении, отец ее детей отправился в баню. Компанию ему составила красотка.

Юлия Барановская соблюдает режим самоизоляции из-за коронавируса в своей московской квартире. Вместе с ней находят и дети - 14-летний Артем, 11-летняя Яна и 7-летний Арсений.

Однако настроение телеведущей, мягко скажем, не очень. "У меня сегодня плаксивый день - реву с утра. Имею право. Я подумала: разочарование в людях не на самоизоляции протекает легко - быстро разочаровался, побежал дальше и забыл. А вот сейчас все время об этом думаешь, бежать-то некуда", - поделилась своей болью звезда. Кто именно стал причиной ее слез, она не сообщила.

Меж тем, в то самое время, когда бывшая рыдает практически в подушку, Андрей Аршавин живет на полную катушку. Футболиста застали в бане с новой пассией, передает "СтарХит". 38-летний спортсмен обнимал девушку и что-то шептал ей на ушко. Где находится та самая баня, как парочка вообще там оказалась и с какой целью - непонятно.

Поклонники, понятное дело, не восторге от посиделок Андрея. Многие отметили в комментариях под статьей, что нужно соблюдать режим самоизоляции. "Главное, чтобы коронавирус не притащил!", "Ну, а что ему еще одинокому делать? Отдыхает!", "Красиво живет", "Вот заразу сейчас как подцепит", "Горбатого могила исправит! Аршавин никогда не будет премьерным семьянином!", - гневаются фолловеры.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008-м девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Дети, по словам телеведущей, смирились с исчезновением отца из их жизни, хотя и не сразу

В начале 2019 года Андрей Аршавин объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с Алисой Казьминой, которую многие знают как Алису Аршавину. К ней он ушел, бросив беременную Юлю. Впрочем, вскоре Андрей ушел и от Алисы, которая родила ему дочь Есению.

Недавно Андрей подал в суд на Барановскую. Футболист решил уменьшить алименты. Юлия, узнав о намерениях спортсмена, едко высказалась в адрес бывшего. "Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет", - заявила телезвезда.