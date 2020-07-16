"Претензий у меня к ним нет": сурмама рассказала об агентстве, которое проходит по делу о торговле детьми

В громком уголовном деле о торговле китайскими младенцами пока нет обвиняемых. Оно было возбуждено в июне после того, как врач терапевт обнаружила в квартире на улице Аргуновской пятерых младенцев с нянями из Китая. Крох сразу забрали в больницу. Уже позже оказалось, что все они рождены русскими суррогатными мамами для пар из Китая.

С одной из сурмам «Комсомолке» удалось пообщаться. Свое имя она просила изменить. Так вот, китайского малыша Валерия родила в марте. Женщину уже опросили следователи. Она, кстати, мама опытная во всех смыслах. В 33 года у нее трое своих и четверо суррогатных детей. Роды по заказу проходили в одном и том же агентстве, которое сейчас проходит по делу о торговле людьми. Претензий к нему у Валерии нет.

- Я три раза рожала у них. Один раз была двойня, вот и считайте — получается четверо малышей. Клиника очень хорошая, в центре Москвы. Я приезжала туда из своего поселка в Ульяновской области. Все сотрудники ответственные и порядочные люди. Нас, суррогатных мам, они не обижали никогда. У меня еще и подруги тут рожали, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» Валерия.

В громком уголовном деле о торговле китайскими младенцами пока нет обвиняемых. Оно было возбуждено в июне после того, как врач терапевт обнаружила в квартире на улице Аргуновской пятерых младенцев с нянями из Китая. Фото: СУ СК РФ

О том, что последние заказчики из Китая, многодетная мама не знала. По условиям контракта, сурмама с биологическими родителями не контактирует. Но и тут у женщины нет претензий.

- Мне без разницы, из какой они страны. Я просто хочу, чтобы им отдали их ребенка. Они же о нем мечтали и сейчас вообще не понятно, где девочка находится , - возмутилась сурмама.

Валерия не прочь снова родить по заказу. Но, возможно, уже не получится.

- Моя китаяночка родилась с помощью кесарево. Не знаю, смогу ли еще иметь детей. Но если смогу, то буду рожать только в этом агентстве, - призналась Валерия.

Тем временем в Москве несколько дней назад прошли громкие аресты по другому делу о торговле суррогатными детьми. В СИЗО отправили двух гинекологов, врача-репродуктолога и курьера, которая доставляла лекарства сурмамом. Истории очень похожи. Дело возбудили после того, как в квартире в подмосковном Одинцово нашли четвертых детей филиппинских родителей. Один из мальчиков умер.

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