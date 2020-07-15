"Грудь не ваша!": Ольгу Бузову высмеяли за откровенное фото

Ольга Бузова снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Конечно, нынешнюю фотосессию вполне можно назвать пуританской.

Ольга Бузова снялась для обложки глянца в белых трусиках, а грудь прикрыла закрученными рукавами кофточки. 34-летняя артистка приняла соблазнительную позу.

playboy_russia На обложке свежего номера Playboy Ольга Бузова

Ведущая "Дома-2" похвасталась, что это ее не первая обложка журналов для мужчин. "Вот она я и моя четвертая обложка", - написала артистка в блоге.

Пикантные снимки произвели фурор. Однако поклонники обратили внимание на две детали. Россиянам сразу бросилась в глаза невероятно пышная грудь певицы, а также сильно втянутый живот.

Поклонники не могут понять, откуда у звезды появились выдающиеся формы. Публика сочла, что их обманули. Народ стал оставлять гневные комментарии под фото, высмеивая Бузову и требуя снимки без макияжа и фотошопа.

"Сейчас все будут обсуждать грудь", "Зачем так живот до ребер втягивать", "Это, видимо, взамен губ уткой, мода не стоит на месте. Только не знаю, как мужчины к торчащим ребрам относятся", "Ольга, долго не дышали для этого фото", "Грудь же сделана ? Или как так получается?", "Грудь тебе отфотошопили", "Откуда грудь взялась?", "Грудь не ваша!", "Позор, разве так можно!", "Фотошоп творит чудеса", "Зачем вам грудь увеличили?", "А теперь без макияжа и обработки фото в студию", "Грудь Бузовой - странный предмет, вживую их нет, но на фото есть", "Ну и зачем вам нужно было увеличение груди на этой обложке? Гораздо больше почти в два раза, видно же. У вас такая изящная, маленькая, но аккуратная спортивная грудь. А тут прям увеличили, непонятно зачем", "Нарисовали всю", "Грудь прифотошопили", - пишут фолловеры.