"За Олины деньги купил!": возлюбленный Бузовой взбесил россиян покупками на миллион рублей

Возлюбленный Ольги Бузовой, похоже, привык к шикарной жизни. Давид Манукян не так давно приобрел иномарку за 10 миллионов рублей. А на днях от скуки потратил миллион на новые вещи. Избранник поющей ведущей не только показал обновки, устроив дефиле, но и похвастался расценками на брендовую одежду.

Возлюбленный Ольги Бузовой шокировал россиян своими тратами. Давид Манукян признался, что в последний день весны поднимал себе настроение дорогими покупками. Он спустил миллион рублей на брендовые вещи.

"Настроение у меня было плохое, поэтому я пошел и закупился на миллион. Купил себе кроссовки Versace, где-то тысяч 60-70 это стоит. Вот это крутка Balenciaga, Оль, прости пожалуйста, 93 тысячи рублей! Ну короче, тут просто… еще Balenciaga, и еще Balenciaga. Ребят, стоит все просто дорого. В общем, дорого-богато", - похвастался Давид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782493" frameborder="0"></iframe> Возлюбленный Бузовой от тоски купил нарядов на миллион рублей.

После этого Манукян стал примерять наряды. Больше всего ему понравился костюм радужной расцветки с шортами. Показал он и часы Rolex, попутно отметив, что прекрасно выглядит в дорогой одежде.

Однако россиян такое поведение 27-летнего Манукяна взбесило. Они разразились гневной отповедью в адрес мужчины. Поклонники уверены, что он потратил деньги своей избранницы. "Бедняжка Бузова, с кем связалась. Он все за Олины деньги купил!", - уверена публика.

Напомним, за отношениями Ольги и Давида поклонники следят около года. Влюбленные долго скрывали роман. Бузова не отрицает, что именно Манукян помог ей снова поверить в любовь после всех испытаний и разочарований. Оля неоднократно заявляла, что мечтает о крепкой семье и хочет стать матерью. Ради этого она готова ненадолго сделать перерыв в карьере.