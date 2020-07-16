«Кровавый губернатор»: Как Фургал расправлялся с врагами и конкурентами по бизнесу

Вот глава Хабаровского края едет на работу в своем люксовом авто. Не проходит и 15 минут, как его винтят «зеленые человечки» в масках. Чиновника жестко пакуют в микроавтобус. Обвиняют в заказных убийствах, которые случились около 15 лет назад. Что это было? Журналисты «Рен-ТВ» провели расследование про бандитское прошлое Фургала.

НА СЫНА ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ!

Поселок Лермонтовское. 160 км от Хабаровска. Тут жил Роман Сандалов. Его убили, как предполагают следователи, по приказу тогда еще бизнесмена Сергея Фургала. Трагедия случилась в октябре 2004 года. Как вспоминают родные Романа, в нулевые годы местные жили на то, что собирали металлолом. Сандалов возил грузы на фургаловское предприятие «МИФ-Хабаровск».

В один из рейдов Роману не заплатили. Он решил по-мужски добиться справедливости и забрать свое. Не деньгами, а металлом. За кражу на парня открыли охоту. По версии следователей, команду «фас» киллерам дал лично Сергей Фургал.

- Они (киллеры, - ред.) уже двое суток здесь ходили по деревне как короли, ружье у них на плече. Ходили, искали его (Романа, - ред.), - вспоминает отец убитого Александр Сандалов. - Я-то этого не знал. А когда уже его стрельнули, увезли в больницу в тяжелом состоянии, потом только начало выясняется, что, оказывается, вообще все всё знали.

Так кто же приходил за «головой» Романа? Сыщики выяснили, что это были сотрудники фургаловского «МИФа».

Брат убитого Дмитрий Сандалов поделился с репортерами, что Роман очень боялся за свою жизнь. Некоторое время он скрывался от расправы. А потом – конфликт решился. Сандалов вновь стал ходить на работу.

- А потом, раз все хорошо, они поехали на машине на асфальтный завод за щебнем, - вспоминает брат убитого. - По дороге автомобиль забарахлил, они остановились. Он стал чинить. Подъехала другая машина, вылезли три или четыре человека. Один был с ружьем - вроде, "Сайга". Начали с ним разговаривать, беседовать. Он при виде ружья, само собой, испугался, случился инстинкт самообороны, он толкнул человека, как-то ударил, развернулся и бежать. Ни о чем уже не думал. Но, видимо, не одно ружье было. Потому что парней, которые с ним ехали, их под стволом держали, чтобы они не встали. А какое ружье было второе, я не знаю.

И когда Сандалов оттолкнул одного из головорезов и пытался убежать – ему выстрелили в спину.

- Это было смертельное ранение. Эти парни сели в машину и уехали.

Ромины ребята позвонили его знакомому, он приехал, погрузили в легковую машину, отвезли на скорую. А тех парней задержали, но, вроде как, сразу и отпустили, - рассказал Дмитрий.

ХОТЕЛ ОТКУПИТЬСЯ МИЛЛИОНОМ

Силовики объявили в розыск водителя Сергея Фургала – Владимира Журавлева. Он сам сдался полицейским. Спустя четыре года пришел с повинной. Сознался, что он стрелял в Сандалова. Якобы думал, что патроны в «Сайге» холостые – хотел припугнуть парня, но случайно попал в него из ружья. Тут же сыщики пришли с обыском к Сергею Фургалу. И, удивительно, у него находят 110 таких же патронов. Именно они остались на месте расправы над Романом Сандаловым.

За убийство по неосторожности водитель Фургала получил больше 2 лет. Но, по словам матери погибшего, пытался откупиться

- Не нужны эти деньги. Мне важно услышать сообщение, что Фургал попался, сына то я не верну ни за какие деньги. Поэтому я буду довольна, если его посадят лет на 15, - призналась журналистам Наталья Сандалова.

«ПОРЕШАЛ ВОПРОС»

Еще Фургала обвиняют в заказном убийстве крупного предпринимателя Евгения Зори. Тот жил в Ванкувере вместе с семьей. В Хабаровск прилетел в октябре 2004 года. У него был суд с бизнесменом Фургалом. Боролись за право собственности на производственный комплекс. Зоря побеждал по закону. Одно из последних судебных заседаний должно было это подтвердить.

- В последний вечер, когда он приехал, он сказал: это уже последняя инстанция, оспорить будет сложно и я, похоже, что выиграл, - вспоминает друг Зори Юрий Егоров. Он последним видел Евгения в ночь перед убийством.

Сыщики по минутам восстановили тот роковой день – 29 октября. Зоря бросил машину на парковке. Пешком направился домой. Убийца поджидал его у киосков. Бизнесмен пытался остановить киллера. Даже сбил его с ног. Тогда киллер выстрелил 8 раз. От ранений Зоря скончался на месте.

Позже следователи выяснят, что Евгению Зоре «предлагал решить» конфликт криминальный авторитет Михаил Тимофеев. Похоже, коммерсант от расправы отказался. Но, вероятно, предложение принял Сергей Фургал. Кстати, устранив конкурента, «тимофеевские» стали охранять здания компании Фургала.

Позже Тимофеев стал помощником Фургала в Госдуме. Это выяснилось, когда хабаровского криминального авторитета задержали в 2011 году. Тимофеева обвинили в создании ОПГ. В частности, бандиты обложили данью таксистов.

ОФИЦИАЛЬНО

«Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

Жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон – Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома».

(Светлана Петренко, Официальный представитель СК России).

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