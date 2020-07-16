2020-07-16T01:39:37+03:00
Политика

За что арестовывали губернаторов: золотые ручки и растраты на птичках

Кто из глав регионов и за что оказался за решеткой в последние 10 лет
Дина КАРПИЦКАЯ
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12 предшественников Фургала — арестованных губернаторов - шли по более привычным для большого чиновника статьям — за взятки, растраты, превышение должностных полномочий…Фото: Юрий Смитюк/ТАСС12 предшественников Фургала — арестованных губернаторов - шли по более привычным для большого чиновника статьям — за взятки, растраты, превышение должностных полномочий…Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Серей Фургал — уже 13-й по счету арестованный губернатор в России за последние десять лет. Глава Хабаровского края загремел под арест 9 июля 2020 года. Но в отличие от своих коллег, таких же арестованных губернаторов, он обвиняется в преступлениях, не связанных со своей должностью главы региона. А в махровом криминале — заказных убийствах, совершенных еще до своей политической карьеры — в 2004-05 годах…

И это что-то новое. Все 12 предшественников Фургала — арестованных губернаторов - шли по более привычным для большого чиновника статьям — за взятки, растраты, превышение должностных полномочий…

Громкий арест Фургала — это еще и неслабый повод вспомнить всех губеранаторов-сидельцев России за последние 10 лет.

КУЧНО ПОШЛИ

Глава региона когда-то была должность почти неприкасаемая. Но теперь, кажется, в сознании обывателя, да и в высоких политических кругах, считается скорее уже расстрельной. Судите сами. В 2015-м — сразу трое губернаторов сменили деловые костюмы на тюремные робы. В 2016-м — еще двое. В 2017-м — снова трое. В 2018 - один, но в 2019-м снова пошли массовые (для такого-то чина!) посадки - трое. Наступил 2020-й — и снова полный Фургал. Уже 13-й по общему губернаторскому счету.

При этом, ни один из арестованных и осужденных глав регионов не признал вину и не пошел ни на какую сделку со следствием. Все как кремень - утверждают, что стали жертвами политических интриг.

А следствие утверждает - украдены миллионы и миллиарды!

2011 год - Вячеслав ДУДКА (Тульская область):

9,5 ЛЕТ ЗА ВЗЯТКУ В 40 МИЛЛИОНОВ

Руководил областью Дудка с 2005 по 2011 год. Заслуженный академик, кандидат технических наук, профессор. Однако, неожиданно в феврале 2011-го Дудку вызывают на допрос по подозрению в коррупции. В современных реалиях такое сложно представить, но Вячеслав Дмитриевич полгода продолжал занимать губернаторский пост даже будучи под следствием. Освободили его от должности, а также лишили всех регалий только в июле 2011-го.

Дудку обвинили в получении взятки в 40 миллионов рублей. Как утверждало следствие, деньги ему передали через его подчиненного от бизнесменов, которым был предоставлен участок для строительства торгового центра. В итоге суд отправил экс-губернатора на 9,5 лет в колонию строго режима. Плюс назначил штраф в 900 000 рублей.

Отмотал свой срок Дудка в родной Тульской области. И в 2018 году вышел на свободу условно-досрочно.

Чем сейчас занимается экс-губернатор, доподлинно не известно. В тульской прессе писали, что работает на космодроме в Плесецке.

2014 год - Василий ЮРЧЕНКО (Новосибирская область):

ОТДЕЛАЛСЯ «ЛЕГКИМ ИСПУГОМ»

Родился в Новосибирске. Работал на местном «Сибсельмаш», где вырос от простого механика до гендиректора. С 2005-года — первый зам. губернатора Новосибирской области. А с 2010-го — полноправный губернатор. Но в 2014-м его освобождают от должности с неприятной формулировкой «в связи с утратой доверия». И возбуждают уголовное дело по статье «Превышение полномочий».

По версии следствия в 2010-ом, еще будучи вице-губернатором Юрченко нанес бюджету ущерб в 22 миллиона рублей. Как? Продал по заниженной цене землю под строительство гостиницы. За это он и получил свой приговор - 3 года условно. Можно сказать, отделался «легким испугом».

Кстати, следствие вешало на Юрченко еще ряд дел, но его адвокаты их «отбили». А в 2020-м экс-губернатор решил получить компенсацию за незаконное уголовное преследование (те самые «отбитые» статьи) и… выиграл, получив 212 тысяч рублей от государства.

2014 год - Николай ДЕНИН (Брянская область)

4 ГОДА ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО СЕМЕЙНОМУ БИЗНЕСУ

Губернаторствовал с 2004-го по 2014 год. Переизбирался трижды, буквально выгрызая победу у соперников.

Интересно, что впервые о подозрениях в “превышении полномочий” Дениным местный СК заговорил в самый разгар губернаторских выборов в 2012 году. Денина заподозрили в том, что он своим указом выделил 21,8 миллиона рублей своей семейной птицефабрики “Снежка” на ликвидацию последствий пожара. Эта фабрика долгие годы принадлежала самому Денину. А накануне вступления в должность он передал ее своим родственникам. Но тогда, в 2012-м, ход делу почему-то не дали и Денин в 3-й раз стал губернатором.

И лишь в 2014-м указом Путина его отстраняют “в связи с утратой доверия”. Суд приговорил Денина к 4 годам колонии общего режима. Сейчас он уже на свободе - вышел условно-досрочно, выплатив 22 миллиона ущерба в казну. Чем занялся Денин, отмотав срок? Правильно, своей птицефабрикой “Снежка”.

2015 год - Вячеслав ГАЙЗЕР (Республика Коми), АЛЕКСАНДР ХОРОШАВИН (Сахалинская область)

Два этих задержания были очень громкими и бурно обсуждались в прессе. Конечно, «благодаря» гигантским суммам в деле главы Коми. И золотым ручкам и часам Сахалинского губернатора.

ГУБЕР — ЗОЛОТАЯ РУЧКА

Первым в 2015-м прогремел арест Александра Хорошавина, управлявшего Сахалинской областью с 2007 года. Взяли его прямо на рабочем месте и тут же доставили в Москву (после так действовали со всеми губернаторами). Обыски у него в квартирах и на дачах удивили - 1 миллиард рублей наличными, 800 ювелирных изделий и другие богатства. Но особенно всех впечатлила ручка за 36 миллионов рублей (по версии следствия), существование которой сам Хорошавин отвергал и отвергает до сих пор.

Он и его подельники обвинялись в многочисленных эпизодах коррупции на общую сумму 522 млн рублей. Например при заключении госконтрактов на строительство Южно-Сахалинской ТЭЦ и местного аэропорта. Суд в 2018 году приговорил Хорошавина к 13 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. В последнем слове экс-губернатор заявил: «Не было взяток и легализации. Я не совершал преступлений. Если отягчит мое наказание, пусть будет так».

Отбывает наказание Хорошавин в Хабаровском крае, и сейчас его обвиняют еще и в получении взяток за места в гордуме Южно-Сахалинска. Возможно, это добавит экс-губернатору срок.

11 ЛЕТ ЗА 3 МИЛЛИАРДА

А вот главе Коми Вячеславу Гайзеру и его экс-подчиненным инкриминировали ни много ни мало создание преступного сообщества с целью завладения госимуществом. Ущерб огромный - 3,34 миллиарда рублей с птицефабрики “Зелецкая”. 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестпроектов, а также взятки и прочее. Все обвинения Гайзер отрицал. И, кстати, в суде самую тяжкую статью “создание преступного сообщества” с него сняли, что адвокаты посчитали прорывом. В итоге Гайзер получил 11 лет колонии и штраф 160 млн. рублей. Но приговор еще оспаривается в Кассационном суде. Гайзер еще надеется доказать, что не виноват.

2016 год - Никита БЕЛЫХ (Кировская область), Владимир ТОРЛОПОВ (Республика Коми), предшественник Гайзера

А В РЕСТОРАНЕ — ПАКЕТЫ С ЕВРО

Либералу Никите Белых выпало возглавлять Кировскую область с 2008 года по день своего ареста - летом 2016-го. Он отличался нетривиальными поступками, например, публиковал объявления: ищу инвесторов, гарантирую личную опеку и банку вятских рыжиков в придачу. Приглашал на работу своим советником оппозиционера Алексея Навального (все кончилось громким делом о хищениях в «Кировлесе»). А вице-премьером области сделал Машу Гайдар — она реформировала вятское здравоохранение (но потом уехала на Украину — работать советником Саакашвили).

Летом 2016-го в одном из ресторанов Москвы Белых был задержан в момент получения взятки в 100 тысяч евро. Деньги были любовно упакованы в пакет с вином.

Следствие утверждало, что это была лишь часть взятки, а ее общая сумма - 600 000 евро. Однако, сам Белых объявил, что это была «спонсорская помощь в спецфонд для реконструкции объектов в Кировской области».

Так или иначе, но суд приговорил Белых к 8 годам колонии строго режима и штрафу - 42 млн. рублей. Отбывает он наказание в колонии Рязанской области, где поначалу работал библиотекарем. Но с этой должности вылетел, потому что, якобы, устроил себе между книжных полок зону отдыха - стул и торшер, где засиживался допоздна, нарушая режим. Даже из тюрьмы Белых ведет свой блог, передавая записи в него письмами. А еще во время заключения он успел жениться и развестись.

ПРЕДШЕСТВЕННИК СТАЛ ПОДЕЛЬНИКОМ

Владимир Торлопов, руководивший Республикой Коми в 2002-2010 годах, был задержан в 2016-м по "делу Гайзера". И приговорен к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Штраф уже выплатил. Наказание отбывает.

2017 год - Леонид МАРКЕЛОВ (Республика Марий Эл), Александр СОЛОВЬЕВ (Удмуртия)

ВЗЯТКИ С МОСТОВ И МИНИ-КРЕМЛЬ НА ВОЛГЕ

Их арестовали с разницей в несколько дней. Правда Соловьев в тот момент был еще действующим губернатором (возглавлял Удмуртию с 2014 года), а Маркелов - уже в отставке (по собственному желанию).

Соловьева обвиняют в получении взятки в 140 миллионов рублей от строительной компании за помощь в получении госконтракта на возведение мостов. Но в СИЗО у 70-летнего губернатора обострились болезни. “Комсомолка” писала, как он там мучился там от безделья и просил дать хоть какую-то работу, готов был подметать коридоры и двор. Но здоровье Соловьева становилось все хуже и хуже. В итоге он был отпущен под домашний арест. Суд по его делу еще идет.

Маркелов - фигура яркая, даже в застенках. Марий Эл он возглавлял аж с 2001 года и запомнился местным своими архитектурными фантазиями. Теперь в столице республики Йошкар-Оле есть и свой мини-кремль, и палата дожей и даже площадь Венеции. А рабочие совещания Маркелов проводил в стихотворной форме.

Арестовали его в 2017 году за взяточничество. По версии следствия он получил от бизнесмена 245 миллионов рублей. Процесс все еще идет. Но и в застенках экс-губернатору не чуждо творчество. Он пишет стихи. И даже в суде свои речи, бывает, произносит в рифму.

А тем временем, по решению прокуратуры у Маркелова и его семьи уже началось изъятие имущества на 2,2 миллиарда рублей, так как доходы на его приобретение признаны незаконными. Маркелов это решение активно оспаривает, утверждая, что все 122 объекта недвижимости в Москве, Сочи и Марий Эл, все роскошные машины (16 штук) и многочисленные драгоценности, заработаны честным ударным трудом.

2017 год - Михаил ЮРЕВИЧ (Челябинская область)

ПРОДАВАЛ ДОЛЖНОСТИ И ДОРОГИ

Возглавлял регион с 2010 по 2014 года. Но уголовное дело против него, за содеянное на посту губернатора, возбудили только в 2017-м, когда Юревич уже жил не России - он уехал на ПМЖ в Лондон, где до сих пор и находится. Между тем, на родине на нем висят обвинения во взятках в 26 миллионов рублей от министра здравоохранения региона за должность. И в получении “откатов” за получение госконтрактов по затеянной им в период губернаторства программе “дорожная революция” (сумма фигурирует астрономическая - 3,4 млрд. рублей).

Дело до сих пор не закрыто, Юревич в международном розыске.

2018 год - Александр ВИННИКОВ (Еврейская АО)

ОТКАТЫ НА МЕДОБОРУДОВАНИИ

Винников возглавлял Еврейскую автономную область с 2010 по 2015 год. Потом сложил полномочия и уехал жить в Петербург. Жил себе жил, как вдруг в 2018 году стал обвиняемым по уголовному делу. Следствие заподозрило, что Винников злоупотребил своими полномочиями при закупках на фиктивных торгах медоборудования для онкодиспансера по завышенной цене. Ущерб - 26 миллионов рублей.

В 2019 году суд приговорил бывшего главу региона к 4 годам условно. Свою вину Винников не признал и оспорил решение суда. Но и Генпрокуратура также обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. В итоге дело рассматривается до сих пор.

2019 - Павел КОНЬКОВ (Ивановская область)

РАСТРАТЫ НА ПТИЧКАХ

Его арестовали в мае 2019-го. И лишь сейчас, уже в 2020-м, против экс-губернатора Конькова завершено расследование уголовного дела “О растрате” в 700 миллионов рублей. По версии следствия, он еще в должности первого зама губернатора, пролоббировал выделение займа в эту сумму ОАО “Ивановский бройлер”. Обвиняемый знакомится с делом, в котором 150 томов. Скоро суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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