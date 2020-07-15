Воровской общак или народная любовь: Что погубило губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Наконец-то в раскаленном от жары и ярости Хабаровске тихо.

Как у больного спадает жар, так затихает и разозленный город.

Демонстрации уже не так многолюдны. Гудение машин не так мучительно.

Хрупкое, безумное, уродливое равновесие.

Фургал в тюрьме, но он все еще губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790433" frameborder="0"></iframe> Эволюционный путь протестов в Хабаровске: с дорог - на тротуары, от гудения - к тишине.Владимир ВОРСОБИН

В Хабаровске власть вроде как есть, хотя на самом деле – нет (в отсутствии руководителя края никто не хочет брать на себя ответственность). Телевизор твердит – Фургал бандит. Интернет – Фургал любимый народом герой. Полпред на Дальнем Востоке Трутнев доказывает – Фургал слабый губернатор. Любая хабаровская подворотня возразит – а мы сильнее не видели...

И уже охрипнув от спора, израсходовав все аргументы, стороны теперь держат друг друга «на прицеле».

Кто решится первый нарушить статус-кво?

Кто попробует снова поднять на дыбы город?

Но воспользуемся затишьем.

И попробуем разобраться с одной досадной мелочью, о которой даже если говорят, то как-то так, мимоходом.

А в чем собственно обвиняют хабаровского губернатора Сергея Фургала?

Демонстрации уже не так многолюдны. Гудение машин не так мучительно.Фото: Борис КОКУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790437" frameborder="0"></iframe> Четвертый день протестов в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: БИТВА ЗА МЕТАЛЛ

Официально обвинение выглядит очень знакомо. Красноярский бизнесмен-депутат Анатолий Быков был арестован точно так же – по архивным делам прошлого тысячелетия, как только вышел срок судебного запрета баллотироваться на выборах.

Как и в случае с Быковым, ключевой свидетель обвинения по делу Фургала находился в тюрьме, где через пару месяцев «бесед» дал нужные следствию показания.

А теперь интересные детали.

Ключевого свидетеля - экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова арестовали еще в ноябре 2019-го.

Газеты, сообщив об этом, тогда подчеркивали: «Мистрюкова и его сообщников подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004–2005 годах. Защита полагает, что на них оказывают давление с целью дачи показаний на Фургала. Поскольку срок давности этих преступлений уже практически вышел, главе региона даже в случае предъявления обвинений грозит только отставка».

Полпред на Дальнем Востоке Трутнев доказывает – Фургал слабый губернатор.

Оказалось, не вышел срок давности-то...

По версии следствия Мистрюков с сообщниками по заданию Фургала застрелили 44-летнего бизнесмена Евгения Зорю. Зоря - владелец торговых центров - отсудил корпус завода, на которое претендовала фирма «МИФ-Хабаровск» Фургала.

Будущий губернатор тогда занимался металлоломом, и опять таки по версии следователей, имел знакомство с местным авторитетом Михаилом Тимофеевым (он же Тимоха). Тимофеев, узнав о конфликте Зори и Фургала, предложил свою помощь сначала первому. Если бы Зоря ее принял, то Фургал мог и не дожить до губернаторства.

Но Зоря будто бы отказался, а Фургал - принял услуги Тимофеева...

В октябре 2004-го Зорю расстреляли из пистолета у его дома.

Через три года Фургал, став уже депутатом Госдумы, сделает Тимоху своим помощником. Но того все равно посадят за «крышевание» хабаровских таксистов.

Как у больного спадает жар, так затихает и разозленный город.Фото: Борис КОКУРИН

Второе убийство, которое приписывают губернатору — расстрел киллером 46-летнего соучредителя кампании Фургала Олега Булатова в феврале 2005 года. Причина – внутренний конфликт в кампании, где один учредитель «обнулил» другого...

Выглядит приготовленный Москвой «продукт» крепко и убедительно.

Но, как обычно бывает в древних, вовремя не расследованных делах, - при ближайшем рассмотрении видишь интересные подробности.

И уже охрипнув от спора, израсходовав все аргументы, стороны теперь держат друг друга «на прицеле».Фото: Борис КОКУРИН

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: ПРОПАЖА «ОБЩАКА»

Просидев в пыли газетных подшивок 15-летней давности, я обнаружил, что при расследовании этих громких для Хабаровска убийств имя Фургала почти не упоминалось.

При том, что Хабаровский союз предпринимателей выступил с гневным обращением к милиции, требуя найти преступников и защитить бизнес от криминала.

Следователи тщательно прорабатывали семейные отношения убитых и даже подозревали в организации убийства родню.

И лишь однажды в газете «Хабаровский экспресс» за февраль 2005-го Фургал был упомянут в статье известной в крае «криминальной» журналистки Ирины Харитоновой. Она называлась «Киллер был в красном». После убийства своего соучредителя Булатова Фургал заявил журналистке, что «вряд ли это связано с коммерческой деятельностью», а затем появилось мнение «источника из прокуратуры» – дескать, Булатов раньше работал участковым, и вероятно, «кто-то из подопечных свел с ним счеты».

Но самое интересное другое. В городе склонялись к версии, которая сейчас выглядит также экзотично, как сериал «Бригада».

Дело в том, что через три дня после убийства Зори, был расстрелян еще один бизнесмен – Александр Адамов. Он производил металлические ларьки и поставлял своему партнеру - Зоре. А за неделю до этого пропал хозяин торгового центра «Дом одежды» Владислав Бабий.

«Как вы думаете, что объединяет эти убийства и исчезновение Бабия? – спросила меня автор этого расследования Ирина Харитонова. - Металл, что наводит на Фургала? Вряд ли. У Зори бизнес был продуктовый, Адамов же просто изготовливал металлические ларьки, это другая сфера бизнеса... Думаю, убийства и исчезновение Бабия объединяет время. Зоря и Адамов приехали в Хабаровск накануне (первый из Канады, второй – из Сочи). Их словно кто-то вызвал.

- Кто?

- О-о-о! – вздохнула расследователь. - Это целая история.

Если коротко, то смотрящий по Хабаровску «авторитет» Краб не сошелся характером с ворами в законе из Комсомольска на Амуре. И мудро решил исчезнуть из города.

И в Хабаровске ходил стойкий слух – убитые, а также исчезнувший Бабий хорошо знали Краба, и даже заняли у того из воровского общака на ведение бизнеса.

Ворвавшиеся в город «комсомольцы» провели ревизию казны (обнаружив еще и недостачу 350 тысяч долларов, исчезнувших в одной московской пирамиде) и предъявили кредиторам требование – срочно вернуть деньги.

- После такого требования, Бабий мог исчезнуть сам, - говорит Харитонова. - А прибывшие «на стрелку» Зоря и Адамов вскоре были убиты. В любом случае, не вижу смысла зачем людям Фургалу, например, убивать Зорю, который выиграл у них арбитражный суд. И цех было уже не вернуть. Только ради мести?

Телевизор твердит – Фургал бандит. Интернет – Фургал любимый народом герой.Фото: Борис КОКУРИН

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ – ЗАГАДОЧНЫЕ СЕПАРАТИСТЫ

Функционер (попросивший себя не называть) из хабаровской «Единой России» на мой вопрос: «За что?», пожал плечами и чтоб не вдаваться в детали просто улыбнулся: «Ну слабый был губернатор, чего вы все переживаете».

- Народ переживает...

- Народ, - кивнул чиновник. - Вот, с чем можно поздравить Сергея Ивановича (Фургала) – так с его даром очаровывать людей. Приезжает он в район, например, видит плохонькую школу. И начинается: «Безобразие! Я не допущу, чтоб дети учились в таких условиях!» И всегда намек – во всем виноват центр. Я здесь мол, такой герой, пытаюсь помочь людям, а Москва мне мешает. И получается интересный эффект – своему любимому губернатору люди прощают все, а центр – для них «козел отпущения». Хорошо устроился...

- Фургал разве заявлял что-то анти-московское?

- Конечно, нет, – усмехнулся собеседник. – Но это сквозило у него во всем... Послушайте, что кричит площадь. Это же он культивировал.

В Хабаровске говорят, что капель, переполнивших терпение Москвы, были три.

Первая – когда после победы Фургала в краевую и городскую думы прошли лишь несколько единороссов. ЛДПР так цинично разгромила партию власти, что жалобы Кремлю на мятежный край превратились в крик: «Мы теряем целый регион!»

Вторая – Фургал заставил лесозаготовителей чинить разбитые ими дороги. Рыбопромышленников – платить в местный бюджет, заявляя, что вылавливать почти всю хабаровскую рыбу на лимане нехорошо, тут о крае надо подумать. Строителям влетело за обманутых дольщиков (дома начали сдаваться). В итоге отношения губернатора с бизнес-элитой оказались испорчены напрочь, и пошли от нее ходоки в Москву.

И третья капля. Думаю, решающая.

Ноябрь прошлого года. ЛДПР взяла все властные высоты, «Единая Россия» в глубокой оппозиции. Почти подполье. И словно «ответка» - уже арестован и увезен в Москву будущий свидетель обвинения – Мистрюков.

Губернатор, конечно, понимает, дело его плохо.

В Хабаровске власть вроде как есть, хотя на самом деле – нетФото: Борис КОКУРИН

Созывается совещание во главе с полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

В сети есть аудиозапись. Там Фургал делает все, чтоб спастись.

Цитирую. Фургал (волнуясь):

- У нас в крае работает группа, которая конкретно противопоставляет Москву Хабаровскому краю, распространяются профессиональные ролики «Защитим губернатора». У нас стали формироваться сепаратистские и экстремистские направления. Начинают умышленно уничтожать рейтинг власти. Это делают приезжие люди из Москвы. Я обратился в органы ФСБ. Я вчера был вынужден писать докладную в администрацию президента по ситуации.

Трутнев (холодно):

- Сергей Иванович, я просто не понял – во что мне вмешиваться? Образуется движение «Защитим губернатора» - вас насильственно защищают?

- Да они приезжают... – пытается сказать о визитерах из Москвы губернатор.

- Секунду, – остановил его полпред. - Это вы ведете такую политику.

Впрочем, что именно сгубило Фургала: последняя фраза Трутнева или страшные (и пока не доказанные) грехи молодости - покажет только суд.

Но боюсь, только Суд Времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790496" frameborder="0"></iframe> Акции протеста против задержания Фургала в Хабаровске 14 июля.

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