Зачем в России объявлена внезапная проверка войск

Внимательно следящие за событиями в мире, наверняка сделают однозначные выводы, услышав о том, что президент России - Верховный главнокомандующий принял решение провести внезапную проверку войск, дислоцирующихся на юго-западе страны. В Минобороны РФ заявили: «целью проверки является оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к учениям «Кавказ-2020» (они состоятся в сентябре).

Да, тут даже далекий от армейских дел человек подумает, что это явно неспроста, если учитывать ту вооруженную заваруху, которую затеяли между собой Азербайджан и Армения. Баку уже грозит Еревану ракетным ударом по его атомной электростанции, а Ереван обещает в таком случае ответить ударом по «золотой точке» Азербайджана – его нефтепромыслам (невзирая на то, что в этих случаях мир может получить катастрофу, сравнимую только с Чернобылем). И еще неизвестно, это всего лишь агрессивные понты враждующих соседей, или же между ними действительно вот-вот разгорится полномасштабная бойня. А Россия должна быть готова к любому сценарию у себя в южном подбрюшье - на Кавказе. Тем более, что у Москвы есть союзнические обязательства перед Арменией (а там в центре вооруженного конфликта может оказаться наша 102-я военная база в Гюмри). Но ведь и Азербайджан - дружественная России республика.

Так что затеянная по приказу Кремля внезапная проверка войск явно имеет «универсальное» свойство – послать сигнал тем зарубежным провокаторам, которые, возможно, рассчитывают втянуть Россию в войну на юге: «Даже не думайте! Ответ будет стремительным и мощным!» Это и посыл Еревану и Баку - ребята, остыньте, не доводите до принуждения вас к миру. А заодно - Москве самое время оценить боеготовность своих войск на Юге и Западе - самых горячих направлениях.

Масштаб нынешней внезапной проверки грандиозный: министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что к маневрам привлечены свыше 149 тыс. человек и более 26,8 тыс. единиц техники. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Чёрного и Каспийского морей. Причем, строгие инспекторы Генштаба и Минобороны будут экзаменовать не только части Южного и Западного военных округов, но и отдельных соединений центрального подчинения, и Воздушно-десантных войск, и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. Любопытная деталь: кто не сдаст внезапную проверку, тот не будет допущен на стратегические учения "Кавказ-2020".

СПРАВКА «КП»

«Кавказ — 2020» планируется провести в начале сентября 2020 года. Их целью официально называется проверка готовности к действиям всех войск Южного военного округа (в зону его ответственности и входит южное стратегическое направление).

В учениях «Кавказ-2020» примут участие подразделения 6 стран, в том числе членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).