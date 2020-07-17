2020-07-17T13:47:55+03:00
Политика

Зачем в России объявлена внезапная проверка войск

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец уверен - это сигнал ребятам на Кавказе
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Масштаб нынешней внезапной проверки грандиозныйМасштаб нынешней внезапной проверки грандиозныйФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Внимательно следящие за событиями в мире, наверняка сделают однозначные выводы, услышав о том, что президент России - Верховный главнокомандующий принял решение провести внезапную проверку войск, дислоцирующихся на юго-западе страны. В Минобороны РФ заявили: «целью проверки является оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к учениям «Кавказ-2020» (они состоятся в сентябре).

Да, тут даже далекий от армейских дел человек подумает, что это явно неспроста, если учитывать ту вооруженную заваруху, которую затеяли между собой Азербайджан и Армения. Баку уже грозит Еревану ракетным ударом по его атомной электростанции, а Ереван обещает в таком случае ответить ударом по «золотой точке» Азербайджана – его нефтепромыслам (невзирая на то, что в этих случаях мир может получить катастрофу, сравнимую только с Чернобылем). И еще неизвестно, это всего лишь агрессивные понты враждующих соседей, или же между ними действительно вот-вот разгорится полномасштабная бойня. А Россия должна быть готова к любому сценарию у себя в южном подбрюшье - на Кавказе. Тем более, что у Москвы есть союзнические обязательства перед Арменией (а там в центре вооруженного конфликта может оказаться наша 102-я военная база в Гюмри). Но ведь и Азербайджан - дружественная России республика.

Так что затеянная по приказу Кремля внезапная проверка войск явно имеет «универсальное» свойство – послать сигнал тем зарубежным провокаторам, которые, возможно, рассчитывают втянуть Россию в войну на юге: «Даже не думайте! Ответ будет стремительным и мощным!» Это и посыл Еревану и Баку - ребята, остыньте, не доводите до принуждения вас к миру. А заодно - Москве самое время оценить боеготовность своих войск на Юге и Западе - самых горячих направлениях.

Масштаб нынешней внезапной проверки грандиозный: министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что к маневрам привлечены свыше 149 тыс. человек и более 26,8 тыс. единиц техники. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Чёрного и Каспийского морей. Причем, строгие инспекторы Генштаба и Минобороны будут экзаменовать не только части Южного и Западного военных округов, но и отдельных соединений центрального подчинения, и Воздушно-десантных войск, и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. Любопытная деталь: кто не сдаст внезапную проверку, тот не будет допущен на стратегические учения "Кавказ-2020".

СПРАВКА «КП»

«Кавказ — 2020» планируется провести в начале сентября 2020 года. Их целью официально называется проверка готовности к действиям всех войск Южного военного округа (в зону его ответственности и входит южное стратегическое направление).

В учениях «Кавказ-2020» примут участие подразделения 6 стран, в том числе членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусу
Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами
Путин обсудил с Совбезом противостояние Азербайджана и Армении
Собянин сравнил эпидемию коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Синоптики рассказали, каким будет август в России
Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 лет
В Госдуме призвали вполовину снизить налоги для детских лагерей
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Хабаровском крае
Власти Японии запретят якудза давать детям сладости на Хэллоуин
Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции
Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом
У каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье во время самоизоляции