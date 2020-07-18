Родившая в 60 лет москвичка Галина Шубенина: «У мужа коронавирус, травма головы. Живем с дочкой без него уже два месяца»

Напомним, пятилетняя Клеопатра - девочка, которую москвичка Галина Шубенина родила в 60 лет. До этого Галина похоронила единственного сына, но не сдалась. Вышла замуж за партнера по танцам Алексея Хрусталева (он на семь лет моложе жены) и родила дочку.

- Я каждый раз подчеркиваю, что не призываю женщин брать с меня пример и рожать в 60 лет, надо смотреть в первую очередь на то, какое у тебя здоровье. У меня здоровье очень крепкое, советской закалки. Так что я всегда рассчитываю на себя, - говорит Шубенина.

После рождения дочки семья столкнулась с материальными трудностями.

- Дело в том, что мы планировали получить наследство от нашего дедушки, отца мужа. Он собирался оставить нам квартиру в центре Москвы, об этом не единожды говорил, – поясняет Галина. – Но родная сестра Леши (папы Клеопатры) с ее бывшим мужем нас и Клерочку обманули. Уговорили старенького деда подписать дарственную на квартиру в обход Леши и внучки Клеры. Так дочка осталась без наследства от деда. Мы живем в «однушке», тесновато. И с деньгами не густо. Я занимаюсь воспитанием Клеры, не работаю. А муж стал часто болеть. Но нам выплачивают пособия. В общем, денег не хватает, но не жалуемся. справляемся. А в этом году на нас навалились новые невзгоды. Папа Клеры сначала перенес инфаркт (кстати, плохо стало после разговора с его сестрой, понервничал). А в апреле он курил на лестничной площадке, закружилась голова, и рухнул, ударившись головой о плитку. Это произошло на глазах Клеопатры. Она вышла посмотреть, где папа (она все время его контролировала, прямо как взрослая) и увидел, что он упал. Он сильно стукнулся головой о плитку. После этого стала замечать, что он начал как-то заговариваться, словно не совсем в адеквате. Потом у него поднялась температура, стало плохо. Когда же пошли к врачу, его положили 27 апреля в больницу с травмой головы. Но дальше еще хуже. Выявили у него коронавирус. И он надолго завис в клинике. И сейчас муж в больнице. Мы по нему скучаем!

Пятилетняя Клеопатра - девочка, которую москвичка Галина Шубенина родила в 60 лет.Фото: Личный архив

К сожалению, как мы ни старались оградить себя от этой страшной заразы (мы с Клерой сидели на самоизоляции послушно, если выходили, то только в масках и перчатках), а все же в нашу семью пришла эта хворь… От общения с нами Алексея отрезали, чтобы нас с дочкой не заразил. Связи с ним нет. Только через врача, который много не говорит…

Я очень сильно переживала, но Клера мне дает моральные силы. Справляться без нашего главы семейства помогает мне пятилетняя Клеопатра. Она такой огонечек, веселая, заряженная оптимизмом. «Мама, не волнуйся, папа обязательно выздоровеет», - улыбнется, и тревогу как рукой снимет. Я не могу себе позволить расслабиться, раскиснуть на глазах у дочки. Мы с ней сильные! Возможно, одной мне пришлось бы морально тяжело. А с дочкой силы сами собой откуда-то берутся. И бог дает силы…

Коронавирус у мужа почти вылечили. А травму головы еще не долечили, выписать пока нет возможности. Но ждем выписки…

Мы с Клерочкой не унываем. Ждем нашего папу домой, живем, развиваемся..

Клера в больницу писала ему письма. А сейчас заняла его место за компьютером. Сама находит свои игры, с моей сестрой переписывается в сетях. Читать научилась, и теперь не оторвать!

У дочки все хорошо. Кто-то говорил, мол, такие поздние дети могут и болеть, и в развитии отставать. Ничего подобного! В этом плане у нас все идеально. Она как моторчик, такая неугомонная, активная. Заводная, хохотушка. Занимается народными танцами в ДК «Зил», у нее есть первые победы. Мы в восторге от нашего хореографа Юрия Анатольевича Егорова. Он поставил «танец пчел», с которым Клеопатра и ее партнеры получили на международном конкурсе в этом году диплом 3-й степени и Кубок. Танцует Клерочка с огромным удовольствием, у нее хорошие природные данные. А мы, ее родители, тоже танцевали. Я, беременна я Клерочкой, до последнего выходила на паркет. А новорожденной дочке включала танго. Специалисты говорят, у Клеры прекрасный слух и чувство ритма.

Конечно, этот карантин нам спутал творческие планы. Но мы с Клерочкой на месте не сидим, постоянно у нас с ней какие-то дела, занятия. Клера у меня такая продвинутая, знает, что такое Конституция, кто у нас президент. И что такое коронавирус, почему надо носить маску, тоже понимает. Кстати, она по сей день у меня соблюдает все правила и мне напоминает про маски, гель...

Слава богу, растет здоровой, умненькой. И я на здоровье не жалуюсь. И стержень во мне есть. Меня не сломить!

Сейчас все мои усилия направлены на развитие дочки. Живу для нее, и с ней словно молодею. Держу себя в тонусе. С Клерой на фигурное катание вместе ходим. Она знает фигуристок по именам. У нее прекрасная растяжка. Но Волочкову мы с ней не жалуем. Считаю, что девочке надо себя подавать так, чтобы на первом месте был ум, грация, а не вульгарность.. Английский язык Клеопатре изучать очень нравится. Сама читать научилась, только раньше помогала ей слоги складывать. Сейчас дома немного примеры решаем. У нее вообще есть тяга к знаниям, чему я очень рада. Хочу, чтобы она не была «серой мышкой», а активной, деятельной, и настраиваю ее, чтобы хорошо училась, пользу своей стране принесла. Есть в ней замашки на лидерство!

Я воспитана по старинке, традиционно. Такое же воспитание и Клере даю. Скажем, все эти выверты с лояльным отношением к однополым отношениям, «примеривание» детьми противоположного пола, мне кажется лишним. Я воспитываю своего ребенка в традиционном ключе. Объясняю ей, что она девочка, такой родилась, и надо любить себя, какая есть, и работать над собой, чтобы стать лучше.

К сожалению, с родственниками по линии мужа у нас отношения испортились. Они не стали с нами дружить, помогать (не говоря, о том, чтобы поделиться присвоенным наследством), да и мы уже не хотим с ними родниться после всего. Я даже сейчас выясняю в церкви, как нам поменять крестную маму. Ею у Клерочки была тетя, сестра мужа. Ее мы не хотим больше иметь в крестных! Она никак не участвует в жизни своей крестницы, только навредила… Да, говорят, в ряде случаев разрешают менять крестных…

Молюсь за полное выздоровление мужа, папы Клерочки. Он знает, что мы его любим, ждем. И он нам очень нужен.

Самая пожилая мама России рассказала kp.ru, как растет ее дочкаФото: Личный архив

Знаете, Клера всегда рисует семьи – если зайцев, то обязательно зайчик, мама-зайчиха и папа-заяц, и так далее. Я это вижу и радуюсь, что Клера ценит семью. У нас полная семья, правильная. И как бы меня кто-то не критиковал, что поздно родила, а я считаю, что все сделала правильно. Растет прекрасная дочка.

Я чувствую, что у нее большое будущее. Вот и СМИ ею интересуются, и на ток-шоу ее зовут. Она фотогенична и не боится камер. Наоборот, ведет себя естественно, не пугается, не зажата, запросто может прочитать стихи, если просят. Не зашуганная, а раскрепощенная, любознательная, общительная, улыбчивая. Любит общество. Вот она рядом крутится, внимание к себе требует.

- Клерочка, хочешь с журналистом «Комсомольской правды» поговорить? – обращается к дочке.

- Да! – весело смеется девочка и рассказывает нам, чем она занималась. Старательно и громко декларирует очень длинное стихотворение с повторами на английском (в стиле «Дом, который построил Джек»), так что ее мама не выдержала: «Ну, все, хватит, Клера, ты много времени отнимаешь…».

Пояснила мне: «Ее если не остановить, она так и будет тараторить! Но вообще радость наша, конечно! И как я без нее жила только, не представляю. Кажется, она уже много лет рядом. С возрастом особенно понимаешь, какое это чудо маленький ребенок. Ловлю каждое ее мгновение, и жизнь полна смысла. Не сомневаюсь, вместе с Клерочой все преодолеем. Жизнь не бывает легкой и простой. Сейчас всем тяжело. Но какие бы трудности не попадались на пути, а со всем можно справиться. И всегда надо радоваться жизни, любить людей, верить в лучшее и быть счастливыми сегодня и сейчас – это зависит от того, как себя настроить. Мы с дочкой настроены на радость и интересные свершения. И никак иначе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичка Галина Шубенина, родившая в 60 лет: Растить ребенка на пенсию тяжело

Самая пожилая мама России рассказала о трудностях воспитания 4-летней дочери (подробности)