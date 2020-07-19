2020-07-19T14:17:40+03:00
Звезды

«Не сошелся клином белый свет» Продюсер фильма про Цоя взялся за кино про Янку Дягилеву

Илья Стюарт намерен выпустить первую работу, посвященную легенде сибирского андеграунда. Отца певицы может сыграть Хабенский
Константин ГЛЫБА
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Продюсер фильма про Цоя взялся за кино про Янку ДягилевуПродюсер фильма про Цоя взялся за кино про Янку ДягилевуФото: кадр из фильма
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Как показало время, герои нового времени — рэперы, хипстеры, модные режиссеры арт-хауса и недооцененные художники не особо интересны широким массам общественности. Мало кто из них останется в народной памяти и войдет в историю. Именно поэтому спрос на легенд прошлого так актуален: Егор Летов, Виктор Цой, Сергей Бодров — все эти личности до сих пор будоражат память людей. Им посвящают граффити, дискуссии, про них снимают кино, а каждый день рождения ушедших из жизни героев 80-90-х превращается в день воспоминаний. Неспроста.

В 2018 году продюсер Илья Стюарт с режиссером Кириллом Серебренниковым выпустили фильм «Лето» про становление Виктора Цоя Фото: кадр из фильма

В 2018 году продюсер Илья Стюарт с режиссером Кириллом Серебренниковым выпустили фильм «Лето» про становление Виктора ЦояФото: кадр из фильма

Кинопродюсеры это тоже остро чувствуют и раз за разом запускают проекты, посвященные востребованным культурным героям. В 2018 году продюсер Илья Стюарт с режиссером Кириллом Серебренниковым выпустили фильм «Лето» про становление Виктора Цоя, а в этом году Алексей Учитель завершает работу над картиной «47» — роуд-муви о доставке гроба с Цоем в Ленинград после смертельной аварии в Латвийской ССР.

Очевидно, грядет фильм и про Егора Летова. А пока все тот же Илья Стюарт запустил съемки фильма о сибирской рок-певице Янке Дягилевой. Он будет называться «На тебе сошелся клином белый свет» — эту песню на стихи Михаила Танича пели советские звезды эстрады (Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха), перепевала композицию и Дягилева.

Певицу сыграет молодая питерская актриса Кира Пиевская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певицу сыграет молодая питерская актриса Кира ПиевскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певицу сыграет молодая питерская актриса Кира Пиевская, появившаяся до этого лишь в новелле «Голод» (2017) — одной из частей независимого киноальманаха «Эксперимент в движении», который тоже выпускал Илья Стюарт.

Снимать картину доверили режиссеру Игорю Поплаухину (его короткометражка «Календарь» была удостоена приза на Каннском кинофестивале в категории «Cinefondation»). В полнометражном кино это будет дебют Игоря.

hype.filmhype.film
на тебе сошелся клином белыи свет directed by @igor_poplauhin day 1 #hypefilm #kinoprime by @ugolphoto
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Как планируется, фильм не станет байопиком — сценарий основан лишь на некоторых событиях из жизни Янки. Так сказать, «по мотивам». Начинается сюжет с 9 мая 1991 года, когда Дягилева отправилась на дачу, ушла в лес, после чего ее тело выловили из реки Иня. Труп находят охотники, после чего и начинается реконструкция событий последнего дня жизни певицы. Живет главная героиня не в Новосибирске, как было на самом деле, а в «каком-то русском безвременье дач, лесов и рек», как уверяет режиссер.

igor_poplauhinigor_poplauhin
Спасибо @ferbik за трогательный, офигенный подарок
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Картину постараются напитать поэтическими образами и настроением песен Янки и сделать так, чтобы это смотрелось как агиография — жизнеописание святого, где чудеса и реальность неразделимы.

По слухам, собирательного персонажа, сильно похожего на Егора Летова, может сыграть Александр Паль. А на роль отца Дягилевой рассматривается кандидатура Константина Хабенского.

hype.filmhype.film
на тебе сошелся клином белыи свет directed by @igor_poplauhin day 1 #hypefilm #kinoprime by @ugolphoto
214 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Съемки картины стартовали в Санкт-Петербурге и продолжатся в живописных местах Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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