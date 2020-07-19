«Мирослава Карпович – невеста с приданым»: у подруги Павла Прилучного своя недвижимость и гонорары по 150 тысяч рублей за спектакль

34-летняя актриса Мирослава Карпович этим летом в центре внимания светской хроники. Если семь лет назад про Миру (так называют актрису друзья) много писали из-за завершения ситкома «Папины дочки» и ее съемок в клипе Егора Крида «Старлетка», то теперь виной всему личная жизнь. У Карпович роман с актером Павлом Прилучным. Отсюда и новая волна интереса к актрисе. Рассказываем, как Мирослава Карпович зарабатывает на жизнь.

Родители Карпович – медицинские работники, поэтому провинциалка из Бердянска Мирослава покоряла Москву без всяких связей. Карпович с первого раза поступила в школу-студию МХАТ, ее курс курировал сам Олег Табаков. Студенткой ей разрешили подрабатывать в спектаклях. А после окончания училища с отличием, Карпович получила роль в сериале «Папины дочки».

Афиша совместного спектакля Карпович и Прилучного.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семь лет работы в «Папиных дочках» принесли Мирославе популярность и первые приличные гонорары. Мирослава позировала на обложках глянца (даже в мужских журналах), входила в списки популярных актрис, и с тех пор получает заманчивые рекламные контракты. Так что, благодаря своей героине Маше Васнецовой, Мира научилась не только носить каблуки и платья, но и неплохо заработала. Карпович накопила на квартиру в Москве, и погрузилась в театральную работу. Начав получать приличные гонорары, Карпович стала помогать больным детям.

Мирослава снималась в клипе Егора Крида. Фото: кадр из клипа «Старлетка»

Романов ей приписывали массу. Когда снималась в «Папиных дочках» с Филиппом Бледным, который на самом деле встречался с Настей Сиваевой, позже с Егором Кридом, который тогда встречался с Нюшей… На самом деле Карпович в те годы встречалась с парнями, которые не имели никакого отношения к кино и шоу-бизнесу.

Сейчас ее доходы складываются из гонораров за озвучание мультфильмов, съемки в рекламе и кино, но основной заработок Карпович – гонорары за театральные постановки. Круглый год (до пандемии) Мирослава в разъездах по стране и миру, так как играет в успешных с коммерческой точки зрения спектаклях. Выход на сцену актрисы (в зависимости от зала) стоит от 150 до 300 тыс. руб.

Во время съемок в сериале «Папины дочки» Карпович приписывали роман с Филиппом Бледным, а он встречался с Настей Сиваевой. Фото: кадр из сериала

Еще лет десять назад Карпович начала сотрудничать с режиссером Сергеем Ефимовым, который тогда только думал создавать Московский театр комедии, а Мирослава помогла – начинали вместе. Мирослава рассказывала, что сейчас у них дружный звездный коллектив: «Первые, кого мы привели в коллектив на старте: Борис Смолкин, Андрей Гайдулян. В процессе я познакомила Сережу с Галиной Даниловой, Эдуардом Радзюкевичем, с Олей Хохловой и многими другими». Карпович с постановками театра на гастролях то в США, то в Канаде, то в российской провинции. Также артистка занята в других антрепризных постановках – уже в августе парочку из них можно увидеть в Москве. А 24 сентября в Театриуме на Серпуховке Мирослава Карпович играет с Павлом Прилучным в спектакле «Косметика врага». Этот спектакль обещает быть аншлаговым, так как незапланированная рекламная компания его артистов в СМИ продолжается.

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