"Как приворожила!": неожиданные подробности отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович

Мирослава Карпович через многое прошла, чтобы быть рядом с Павлом Прилучным. Ведь в самом начале их отношений актер вел себя со звездой сериала "Папины дочки" не так трепетно, как сейчас. Актриса натерпелась от избранника. Впрочем, эффектную шатенку тот период только закалил. Потому сейчас она купается в любви и посмеивается над завистниками.

Вскрылись неожиданные подробности отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович. "Сначала Павла Мирослава раздражала. Но она раз за разом пыталась наладить с Павлом контакт. То бокал вина ему поднесет в перерыве, то за плечо обнимет. Что из этого получилось, теперь знают все", - говорит осведомленный источник.

Павел, по слухам, постепенно влюблялся в Миру. "Начались такие типичные женские «штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на нее совершенно другими глазами. Как приворожила! Сегодня он возмущался поведением Карпович и говорил, что не хочет с ней работать, а на следующий день улыбался, когда Мира бойко хватала его за локоток или по-хозяйски трепала по волосам", - цитируют 7 Дней театрального работника.

m1r0slava_karpovich Мирослава Карпович через многое прошла, чтобы быть рядом с Павлом Прилучным.

Изначально роль в спектакле, где сейчас играют Прилучный и Карпович, должна была исполнять Агата Муцениеце. Она даже готовилась к премьере и репетировала. Но Мирослава в итоге сумела занять роль Агаты не только на сцене, но и в жизни.

Недавно звезда сериала "Папины дочки" переехала в роскошный особняк Павла, из которого он в свое время выгнал Агату. Теперь шикарный дом обрел новую хозяйку. Правда, поведение девушки, по словам соседей, отнюдь не отличается скромностью. Например, они слышали, как знаменитость отчитывала домработницу: "Я тут хозяйка!".

"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", - поведал местный житель. Актриса, по слухам, уже перевезла в дом Павла все свои вещи.

Напомним, о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заговорили в конце 2018 года. Тогда появилась информация, что актер якобы поднял руку на жену. В итоге в середине июня 2020 года артисты развелись. Прилучный живет в загородном особняке в Подмосковье, а Агата с детьми - в Москве в квартире. На алименты она не подавала.