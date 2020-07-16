2020-07-16T16:23:39+03:00
Звезды

"Как приворожила!": неожиданные подробности отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович

Актриса не сразу смогла привлечь внимание избранника
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Павел, по слухам, постепенно влюблялся в Миру.Павел, по слухам, постепенно влюблялся в Миру.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Мирослава Карпович через многое прошла, чтобы быть рядом с Павлом Прилучным. Ведь в самом начале их отношений актер вел себя со звездой сериала "Папины дочки" не так трепетно, как сейчас. Актриса натерпелась от избранника. Впрочем, эффектную шатенку тот период только закалил. Потому сейчас она купается в любви и посмеивается над завистниками.

Вскрылись неожиданные подробности отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович. "Сначала Павла Мирослава раздражала. Но она раз за разом пыталась наладить с Павлом контакт. То бокал вина ему поднесет в перерыве, то за плечо обнимет. Что из этого получилось, теперь знают все", - говорит осведомленный источник.

Павел, по слухам, постепенно влюблялся в Миру. "Начались такие типичные женские «штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на нее совершенно другими глазами. Как приворожила! Сегодня он возмущался поведением Карпович и говорил, что не хочет с ней работать, а на следующий день улыбался, когда Мира бойко хватала его за локоток или по-хозяйски трепала по волосам", - цитируют 7 Дней театрального работника.

m1r0slava_karpovichm1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович через многое прошла, чтобы быть рядом с Павлом Прилучным.
8418 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Изначально роль в спектакле, где сейчас играют Прилучный и Карпович, должна была исполнять Агата Муцениеце. Она даже готовилась к премьере и репетировала. Но Мирослава в итоге сумела занять роль Агаты не только на сцене, но и в жизни.

Недавно звезда сериала "Папины дочки" переехала в роскошный особняк Павла, из которого он в свое время выгнал Агату. Теперь шикарный дом обрел новую хозяйку. Правда, поведение девушки, по словам соседей, отнюдь не отличается скромностью. Например, они слышали, как знаменитость отчитывала домработницу: "Я тут хозяйка!".

"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", - поведал местный житель. Актриса, по слухам, уже перевезла в дом Павла все свои вещи.

Напомним, о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заговорили в конце 2018 года. Тогда появилась информация, что актер якобы поднял руку на жену. В итоге в середине июня 2020 года артисты развелись. Прилучный живет в загородном особняке в Подмосковье, а Агата с детьми - в Москве в квартире. На алименты она не подавала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия не приемлет голословные обвинения о вмешательстве в британские выборы
Якушев рассказал, какие строительные компании получат субсидирование
МИД РФ назвал туманным заявление Британии о вмешательстве России в британские выборы
«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины
Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году
АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Берлин обвинил США в нарушение суверенитета Европы
В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля
Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении
Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Нерожденный ребенок заразился коронавирусом