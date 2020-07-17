2020-07-17T17:37:31+03:00
Звезды

Мама Мирославы Карпович назвала ложью роман дочки с Павлом Прилучным

Родительница актрисы вмешалась в скандал
Ольга ЛИБГАРДТ
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О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно в конце июняО романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно в конце июняФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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К Мирославе Карпович и Павлу Прилучному с недавних пор приковано особое внимание. За романом актеров с замиранием сердца следит, кажется, вся страна. Меж тем, маму звезды сериала "Папины дочки" вся эта шумиха раздражает. Женщина решила высказаться.

Мама Мирославы Карпович знать не знает о романе дочки с Павлом Прилучным. "Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", - заявила Лариса Карпович.

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Мама Мирославы Карпович и ее бабушка
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По ее словам, дочь не говорила, что у нее отношения со звездой сериала "Мажор". "То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании. Просто кому-то очень хочется сделать больно родителям", - цитирует родительницу "СтарХит".

Напомним, о романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно в конце июня. Тогда в соцсетях появились совместные снимки актеров. Через несколько дней и вовсе появилась информация о том, что знаменитости вместе поехали отдыхать в Крым.

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Три поколения
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Папарацци сделали фото и видео влюбленных в Ялте. Они наслаждались обществом друг друга. При этом Павел прибыл на курорт с двумя детьми от брака с Агатой Муцениеце. Когда же поклонники Агаты поинтересовались ее мнением насчет совместной поездки на море Павла и Мирославы, актриса заявила, что не была в курсе всех деталей путешествия бывшего мужа. "Я отпускала только с папой", - написала Муцениеце в блоге, не став уточнять подробности.

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Мирослава Карпович
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Меж тем, по некоторым данным, звезда сериала "Папины дочки" переехала в роскошный особняк Павла, из которого он в свое время выгнал Агату. Теперь шикарный дом обрел новую хозяйку. Правда, поведение девушки, по словам соседей, отнюдь не отличается скромностью. Например, они слышали, как знаменитость отчитывала домработницу: "Я тут хозяйка!". Актриса, по слухам, уже перевезла в дом все свои вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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