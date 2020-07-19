Виктория Боня впервые за долгое время похвасталась фигурой в тигровом купальнике
Случилось то, чего так жаждали поклонники Виктории Бони. 40-летняя модель показала фигуру в купальнике. Это случилось впервые за долгое время. Причем раньше телеведущая наотрез отказывалась демонстрировать идеальное тело.
Несколько месяцев назад Виктория Боня запустила свой авторский курс по сохранению молодости и красоты. Упражнения для лица, шеи и зоны декольте пользуются бешеной популярностью у подписчиц модели.
Помимо этого телеведущая каждый день занимается фитнесом для поддержания стройной фигуры. Она тренируется под чутким руководством персонального наставника. Боня стремится сделать тело более рельефным.
Результатом тренировок Вика решила похвастаться в блоге. Впервые за долгое время она опубликовала фото, на котором предстала в тигровом купальнике, демонстрируя не только модельную фигуру но и роскошный загар.
"Ура! Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка! Все-таки очень важно правильно уметь загорать. Три золотых правила красивого загара! Правило номер один - три дня лежать под зонтиком. Второе правило гласит - никогда не загорать на сухую, сначала наносим защиту, потом сверху масло для загара. Кто знает, какое третье правило?", - кокетливо поинтересовалась Боня у поклонников.
Поклонники пришли в восторг от вида кумира. Многие одарили комплиментами фигуру 40-летней красавицы. "Бесподобно выглядите", "Фигура бомба", "Вы красотка, сейчас у вас шикарная фигурка, вы поправились немного", "Идеальное фото с идеальной девушкой", "Нереальная", "Хочу такую фигуру", "Фигура, конечно, супер! Так держать", "Ну, теперь ни в коем случае не надо худеть! Как раз все очень идеально", "Какая вы красоточка", "Виктория, вы совершенная", - комментируют подписчики.
Не забывает инстадива и о духовных практиках, которыми увлечена несколько лет. На днях она поведала о том, что впервые прошла церемонию камбо. "В церемонии используется яд зеленой лягушки камбо. Для укрепление иммунной системы, очищения организма от токсинов и шлаков, помощь в борьбе со многими болезнями. У меня процедура длилась буквально 15-20 минут. Хотя для многих она длится часами...", - похвасталась модель.
ИСТОЧНИК KP.RU