2020-07-20T14:54:53+03:00
Спорт

"Кажется, сдала!". Фанаты обсуждают фото Алины Загитовой в строгом костюме

Фигуристка в понедельник, 20 июля, сдавала ЕГЭ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова у себя "сториз" личного Инстаграма выложила фото, на котором она запечатлена в строгом костюме. В руках у нее - две шариковые ручки и паспорт. Все дело в том, что именно сегодня, 20 июля, в России проходит сдача Единого государственного экзамена по биологии. А именно к нему, как стало известно в мае, усердно готовилась Загитова, которой недавно исполнилось 18 лет.

В крупнейшем фан-сообществе Алины Загитовой TeamZagitova обрадовались фотографии от своей любимицы, сделав короткую подпись: "Кажется, сдала!". Видимо, сделан был вывод благодаря улыбке Алины в кадре.

Алина уже поясняла, что готовится поступать нынешним летом в Российский государственный инстут физической культур, спорта, молодежи и туризма. И один из экзаменов у нее на пути к поступлению - как раз биология. Выходит, к слову, что сегодня Алина на время покинула предсезонные тренировочные сборы. Фигуристка в составе команды Этери Тутберидзе усиленно готовилась к новому сезону. Она была включена в состав национальной сборной на будущий сезон.

teamzagitovateamzagitova
Алина Загитова после ЕГЭ
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Ранее Загитова, напомним, пропустила значимую часть прошлого сезона. Она объявила 13 декабря 2019 года о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Все это она делает ради того, чтобы лучше подготовиться к поступлению в университет и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Напомним, что в активе Алины Загитовой - все возможные в ее виде спорта награды. Она побеждала на чемпионате России, Европы, мира, финале Гран-При. В начале 2018 года стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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